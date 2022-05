Bij Iris Galerie kun je een foto van je oog laten maken

Iris Galerie Amsterdam, Gasthuismolensteeg 7. Beeld Daphne Lucker

De winkel is breed en hoog, met grote ramen die voor veel lichtinval en een gevoel van ruimte zorgen. Bij binnenkomst voel je je terecht wat bekeken, want hier word je omringd door veel foto’s van menselijke ogen, in alle soorten en maten. Blauwe, groene en bruine ogen, ogen die bewerkt zijn met spectaculaire kleuren of ogen met verschillend gekleurde irissen; ze staren je allemaal aan vanaf de muren.

Allemaal hetzelfde, allemaal anders. Dat is dan ook het credo van Iris Galerie: elke iris is uniek. Het idee is simpel: je komt binnen, laat een foto van je oog maken en je hebt binnen tien minuten een uitgeprinte, haarscherpe foto van jouw iris. Dit kan als een normale of bewerkte foto, maar ook in groter formaat of in een frame.

Deze franchise uit Parijs heeft nu zijn eerste vestiging in Amsterdam geopend. Binnen niet al te lange tijd zullen ze nog twee winkels openen in Nederland. Manager Maureen Grosz (23) verbaast het niet dat de trend zich snel uitbreidt. “We zijn pas twee weken open, maar het is al erg druk,” zegt ze. “Je merkt dat zowel toeristen als de Jordanezen het interessant vinden. Zo kunnen ze toch iets origineels van zichzelf meenemen.”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.