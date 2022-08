Bij Ikaria Park staat samenzijn en shared dining op z’n Grieks centraal

Beeld Daphne Lucker

In het Bilderdijkpark, op een steenworp afstand van de kiosk aan de Bilderdijkstraat, heeft Ikaria zijn tweede vestiging geopend. Het is een plek waar je kunt genieten van Griekse delicatessen, onder het genot van Griekse wijn geserveerd in authentieke karaffen.

Eigenaar Nicholas Mostrous (39) kan zijn geluk niet op met de nieuwe plek: “Ik heb maanden gezocht naar een plek zoals hier. Dat ik nu dit pareltje heb gevonden, heeft gewoon zo moeten zijn.”

Ikaria is zowel in naam als concept geïnspireerd door het Griekse eiland, dat The New York Times ooit bestempelde als ‘het eiland waar men vergeet te sterven’. Mostrous, zelf half Grieks: “Op Ikaria is iedereen onderdeel van de community, iets dat wij hier ook graag neer willen zetten.”

Chef-kok Angelo Kremmydas (33) heeft het menu gecreëerd voor Ikaria Park: een shared dining-experience met traditionele Griekse gerechten in een modern jasje met een lokale twist. Zo heb je keuze uit souvlaki in verschillende varianten, bereid op een Japanse barbecue: met entrecote (€6,00), haloumi (€5,00) of leek sausage (€5,00). Of kies voor de Griekse lekkernij loukoumades, traditioneel geserveerd met walnoten, kaneel en honing (€10,50).

Op het menu vind je ook ‘jars’, potten met bijvoorbeeld tzatziki (€7,00) en spicy feta dips (€7,00). Ben je in een feeststemming? Kies dan voor het Jar Feast Menu (€42,50) en laat je ‘op Ikariaanse wijze’ verrassen.

Ikaria

Bilderdijkpark 1A

