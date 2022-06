Bij Ignore en Baixa vind je gouden armbanden én een nieuwe bijzettafel

Beeld Daphne Lucker

‘Grab it. Own it. Make a scene.’ Die tekst is te lezen op een wit bord voor de ingang van het pand op nummer 78. Na binnenkomst staan links minimalistische bijzettafels en barkrukken op een voetstuk. Rechts hangen gouden kettingen en armbanden aan de muur. De totaal witte ruimte doet niet onder voor een kunstgalerie. De producten zijn zo zorgvuldig uitgestald dat je ze niet zomaar durft te pakken.

Julien van Hassel en Sarah Alberti (beiden 34) openden twee maanden geleden hun zaak in Oud-West. Van Hassel werkte voorheen voor designlabels en zag dat alle nieuwe tafels of stoelen op elkaar lijken. “Ik wilde een strakke minimalistische stijl ontwikkelen, waarbij de focus op het product zelf ligt.” Inmiddels werkt hij samen met verschillende ontwerpers en zijn de meubels bij ruim 40 retailers in Europa te vinden.

Het idee voor Baixa ontstond toen Alberti in de gelijknamige wijk in Lissabon woonde. Ze verkoopt 18-karaats gouden oorbellen (€25-€90), kettingen (€45), armbanden (€25) en ringen (€39). Daarnaast zijn er zelfgemaakte sieraden met edelstenen en parels.

Van Hassels grootste trots is een tafel geheel uit linoleum (€1990). De eerste tafel die helemaal van dit materiaal is gemaakt. De rest van de producten bestaat onder meer uit barkrukken (€590-€620), salon- (€579) en bijzettafels (€249-€279) en spiegels (€159).

Eén ruimte voor deze verschillende ondernemingen is volgens Van Hassel helemaal niet raar: “Stellen uit de buurt komen langs. Waar de een oog heeft voor een eettafel, kijkt de ander naar een ketting. De mensen passen haar sieraden in mijn spiegels.”

Ignore en Baixa De Clercqstraat 78

