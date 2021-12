Bij House of Atelier Munro vind je op maat gemaakte kleding

Atelier Munro, Beethovenstraat 9. Beeld Sophie Saddington

Bij een maatpak denk je al snel aan het klassieke pak dat strak om het lijf zit. Maar bij herenkledingwinkel House of Atelier Munro kijken ze verder dan dat. “Maatkleding gaat erom hoe jij het zelf wilt, wij kijken naar maat, eigen stijl en karakter,” vertelt creatief directeur Joachim Baan (42).

Het grote monumentale jarendertigpand, voorheen van kledingwinkel Claudia Sträter, heeft op de begane grond een vloer van grote betonnen en natuurstenen platen. Naast enkele ready-to-wear kledingstukken, zoals een gebreide trui (vanaf €159), is de meeste kleding niet direct te koop. Het dient ter inspiratie, en wordt aangepast op de maat en persoonlijke smaak, bijvoorbeeld door middel van een andere stof of nieuwe details.

Op de vide helpen en meten stijladviseurs de klanten voor een pak, spijkerbroek (vanaf €159) of jasje (vanaf €349). Onder natuurstenen tafels zijn grote lades te vinden met een ruime keuze aan stoffen. In de rechterhoek is een aparte ruimte voor klanten die gaan trouwen, afgeschermd met linnen gordijnen. Daar ligt een groen en blauw getuft tapijt van ontwerper David Kulen dat van de grond tot de wand loopt.

De stijladviseurs blijven persoonlijk in contact met hun klanten door updates te geven en te bellen wanneer de klant een nieuwe online bestelling plaatst. Bij de koffiebar in de hoek kun je even langskomen voor een praatje en om ‘op z’n Italiaans een espresso achterover te slaan’, zoals Baan zegt. “We zijn gewend geraakt aan het idee dat we een winkel ingaan, iets kopen en snel weer gaan. Het menselijke contact is eigenlijk verdwenen, maar dat willen we bij Munro terughalen.”

Tips? open@parool.nl

House of Atelier Munro Beethovenstraat 9