Bij hotel Tribe kun je tijdens het ontbijt zelf wafels bakken

Beeld Sophie Saddington

Het viersterrenhotel Tribe hecht waarde aan design. Bij binnenkomst vallen de hoge zwarte muren op. De lichte tapijten en hangende, witte doeken boven een lange trap brengen contrast aan in een ruimte die anders vrij donkere zou zijn. De trap leidt naar een ruime bar met groene accenten. De ramen kijken uit op de beginhalte van de Noord/Zuidlijn. Tegenover de bar hangt een trui met de letters van de hotelnaam groot op de rug: Tribe heeft zelfs eigen merchandise.

Anders dan het klassieke, naastgelegen broertje Mercure, is het nieuwste lid van de Accorfamilie modern en hip. Voortgekomen uit een idee van het Australische stel Mark en Melissa Peters, is Tribe er voor reizigers die waarde hechten aan technologie en kunstzinnigheid. Met Tribe Amsterdam City debuteert de hotelketen op Nederlandse bodem. Op dit moment zijn er al vestigingen in Australië en Frankrijk; binnenkort openen hotels in Engeland, Indonesië en Cambodja.

Roos Bruijn (54) is general manager van Tribe en hoofdverantwoordelijke voor het onderbrengen van gasten in de 192 kamers die het hotel rijk is. De bouw van het hotel is onderdeel van het ontwikkelingsplan Gare du Nord in stadsdeel Noord. Bruijn: “Ik vind het belangrijk om een werkgever te zijn voor de inwoners.”

Kenmerkend voor Tribe is dat elk hotel zijn eigen, unieke attributen heeft. In Noord is dat een brede, roze designerstoel die in elke kamer te vinden is. Maar ook de tien signature cocktails aan de bar. “Een cocktail heet Rose en is naar mij vernoemd. Deze heeft rozenblaadjes, heel grappig,” aldus Bruijn.

Afhankelijk van de periode vind je bij Tribe een kamer tussen de 150 en 200 euro. Ze bieden daarnaast een optie voor ontbijt (€19,50) waarbij je onder meer zelf wafels kunt bakken. Het hotel heeft een skybar en fitnessstudio op de bovenste verdieping.

Tribe Amsterdam City Termini 9

