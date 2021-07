Bij hete zomerdagen helpt alleen kakigori: Japans schaafijs

Schaafijs. Beeld Mara Grimm

De scholen zijn dicht, de fles rosé lonkt en de laatste deadline is bijna gehaald. Dat betekent: een stukje over ijs. De afgelopen jaren zijn in deze rubriek al heel wat ijsjes de revue gepasseerd. Van burrata-softijs uit New York tot vegan sorbets uit Parijs en van het tijdloze slagroomijs van banketbakkerij Van der Linde tot briochebroodjes met ijs die maar geen trend wilden worden.

Dit jaar heb ik mijn hart verloren aan schaafijs. De basis is steeds hetzelfde: met een metalen schaaf worden van een groot blok ijs steeds dunne flinters geschaafd. Het schaafsel wordt opgevangen en vervolgens overgoten met siroop.

De oervorm van schaafijs heet kakigori en komt uit Japan. IJs werd daar al ver voor er überhaupt vriezers waren uit de bergen gehaald, in speciale ruimtes bewaard en in de zomer geserveerd aan de happy few. Japanse immigranten brachten het extreem fijne schaafijs naar Hawaï en van daar reisde het verder de wereld over.

Inmiddels zijn er eindeloos veel varianten. Zo maken ze in Mexico raspados: bekers schaafijs met gecondenseerde melk, siroop en fruit. In Zuid-Korea eten ze hun schaafijs met rodebonenpasta en in Amerika zijn er snow cones in alle kleuren. Je ziet ook volop schaafijs in Suriname, Indonesië en, ach, waar niet eigenlijk? Nou, bij ons mag het best wat meer, zeker als het gaat om de echte kakigori.

Dat proefde ik onlangs voor het eerst bij Maison Sota in Parijs. De laagjes extreem dun geschaafd ijs waren afgewisseld met stukjes perzik, kwark en gecondenseerde melk. Het resultaat was een superluchtige en extreem verfrissende sneeuwwolk. Datzelfde gold voor de versie met meloen, groene thee en zuring.

Bij sterrenrestaurant 212 aan de Amstel serveren ze een nagerecht met kersen en vlierbloesemkakigori. En bij Orandaya op de Scheldestraat bestel je het met aardbei of met matcha. Wie dat te veel gedoe vindt, gaat gewoon langs de Surinaamse ijskar die bij mooi weer op de Dappermarkt staat. Ik wens u een fijne zomer – bij voorkeur met voldoende ijsjes.