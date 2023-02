Bij het net geopende Taste Like Chicken in de Van Woustraat eet je vegan fastfood

Beeld Jakob van Vliet

Alle iconische kipgerechten op een rijtje: burgers, fried chicken, Korean fried chicken en chicken and waffles, maar dan helemaal plantaardig. “Ik wil dat mensen denken: holy shit, ik kan niet geloven dat dit geen echte kip is, zegt marketeer Roger Bloem (37) van Taste Like Chicken.

“We willen dat alle gerechten hier zó lekker zijn, dat de stap naar een vegan burger of snack logisch wordt, zelfs als je echt van vlees houdt.” Bloem jureert elk jaar de beste burger van Nederland op de Horecava, “dus ik heb wel een kritische blik”. Na een jaar lang experimenteren en testen was de kip, gemaakt van soja, erwten of graan, klaar.

Niet alleen de ‘kip’, maar ook de rest van het menu is helemaal vegan. Zoveel mogelijk wordt vers gemaakt in de keuken en de burgers worden allemaal met de hand gevormd, gekruid, gepaneerd en afgemaakt. Voor kinderen is er een speciale kidsbox, vergelijkbaar met die van McDonald’s, ‘alleen het speeltje mist nog’. “Als ik een ding zou moeten aanraden is dat de Korean Fried Chicas, die moet je proberen,” zegt Bloem.

Het interieur van de zaak is geïnspireerd op hippe schoenenwinkels. Met skateboards aan de muur en zo veel mogelijk kleur, behalve rood. “We zijn vooral gefocust op bezorging en afhaal, maar als je toch wil blijven hangen kan dat in een leuke setting,” zegt Bloem. Plof bijvoorbeeld neer op de gele banken bij het raam of krijg de geheime toegangscode en vind de verborgen infinity rainbow room aan het einde van de felblauwe hal.

Taste Like Chicken Van Woustraat 29h, Zuid Signature dish The O.G.: crispy Tindleburger met TLC burgersaus, TLCheese sauce, tomaat, augurk en rode ui. Bijzonder De verborgen infinity rainbow room. Voorganger Chiapas Taco-Cartel.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.