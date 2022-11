Bij het ‘hippe’ Heertje Friet is de frietpatat gewoon dikke prima

Je ziet ’m steeds vaker opduiken in het centrum: de hippe snackbar die er veel te netjes en gestyled uitziet. Begrijp ik wel ergens hoor, daar niet van. Denk bijvoorbeeld aan Heertje Friet, een snackbar met ‘ambachtelijke friet’ en ook nog eens ‘milieuvriendelijk’. Om ze maar te citeren: ‘alles in plasticvrije verpakking!’

Het is wat anders dan de gemiddelde snackbar waar niet alle tl-buizen aan het plafond werken, waar de plastic groene blaadjes sla tussen de snacks gepositioneerd staan; maar goed, we leven immers in 2022. Verandering is onoverkomelijk. En dat is niet erg, want Heertje Friet serveert oprecht puike snacks.

Neem de frikandel, die zo heerlijk dobbert in een badje mayonaise dat je je even in Duinrell waant. En de souflesse, de luxe versie van de kaassoufflé. Als Alfred Schreuder een kaassoufflé zou zijn, dan is Erik ten Hag de souflesse. Begrijp je? En die ambachtelijke frietpatat? Heerlijk krokant, goede aardappelsmaak, gewoon dikke prima. Het is alleen jammer dat zulke ‘hippe’ zaken echt een stuk duurder zijn dan de sympathieke snackbar bij jou om de hoek, maar ja, hier is de kwaliteit wel écht heel goed. Keuzes, keuzes.

Heertje Friet Herengracht 169

ma-zo 12.00-20.00 uur