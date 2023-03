Bij Het Arbeiderspaleis is de flexwerker koning en sociale cohesie het doel

Beeld Jennifer Gijrath

Strak en industrieel, maar met een warme huiselijkheid, zo voelt als je Het Arbeiderspaleis in de Spaarndammerbuurt binnenloopt. Gladde witte muren, bruine leren banken, eenvoudige houten stoelen, tafels en bar van grove houtblokken. Heel zachtjes staat muziek aan op de achtergrond, maar hier staat het comfort van de flexwerker centraal.

De geboren Eindhovenaar Maikel van Rooij (46) is een echte ondernemer. Hij runde eerst Campsterdam, een camping in Noord, en opende vijf jaar geleden koffiezaak Pipes & Beans in de Hoofddorppleinbuurt. In februari kwam daar Het Arbeiderspaleis bij, een koffiezaak en buurtcafé dat hij runt met Willem Romijn (53).

“Sinds de coronapandemie werken mensen veel meer thuis, maar dat zorgt ook voor problemen. Er is minder sociale cohesie en sommige mensen hebben thuis onvoldoende ruimte. We hebben hier een vergaderruimte, goede wifi, comfortabele werkplekken en mensen mogen hun eigen avondeten meenemen, om zo fijn mogelijk te kunnen werken. Overdag bieden we een betaalbare daghap aan,” vertelt Van Rooij.

Daarnaast is Het Arbeiderspaleis ook een buurtcafé met een groot assortiment aan speciaalbieren. Van Rooij: “Zeker leuk als mensen langskomen voor een paar biertjes of ’s ochtends een koffietje, maar we zijn geen typische kroeg.”

Romijn: “Daarnaast bieden we met stichting Tante Kookt werk aan vijftigplussers, die anders misschien moeilijk aan werk kunnen komen en weinig contact hebben met jongeren. Ze kunnen werken in de keuken of bediening.”

Het Arbeiderspaleis biedt een bescheiden menu met bijvoorbeeld een tosti met kaas en spek (€7,50), een soep van rode linzen en paprika met Turks brood (€7,50) en cheesecake (€5). Daarnaast willen ze binnenkort het menu uitbreiden en een samenwerking aangaan met nabijgelegen pizzeria Io Mammeta e Tu, zodat klanten pizza’s mee kunnen nemen naar Het Arbeiderspaleis.

Het Arbeiderspaleis Oostzaanstraat 28, West Opvallend De naam is gebaseerd op het tegenover gelegen gebouw Het Schip, een gebouw in de stijl van de Amsterdamse School, dat honderd jaar geleden gebouwd werd als betaalbare woonplek voor de arbeidersklasse. Bijnaam: ‘het arbeiderspaleis’. Voorganger Voorheen zat hier meubelzaak The Modern. Er hebben afgelopen jaren verschillende zaken gezeten, waaronder een lunchtent en een kinderdagverblijf. Verbouwing De eigenaren van Het Arbeiderspaleis hebben de hele verbouwing van het pand zelf gedaan. Krediet Om een halve dag in het café te kunnen werken betaal je €10, voor een hele dag €15. Dit mag je uitgeven bij de bar.

