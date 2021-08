Bij Heck’s schuif je aan voor lunch, diner en espresso-martini’s in foute bloemenkopjes

Beeld Birgit Bijl

Het Rembrandtplein mag dan een van de bekendste uitgaanspleinen van de stad zijn, nieuwe cafés komen er niet vaak bij. Darwin Poppes (34),­ ­eigenaar van Heck’s, brengt daar ­verandering in.

Poppes komt uit een bekende Amsterdamse horecafamilie met zaken op het Rembrandtplein en het Leidseplein. Hij is opgegroeid in club Escape, waar hij op zijn achttiende begon als glazenhaler. Jaren later werd hij manager van het Escape Café, in het pand naast de club. Maar voor dat pand verzon hij afgelopen jaar een nieuw plan: Heck’s. De cafénaam is een ­verwijzing naar de legendarische lunchroomketen die tot ­halverwege de jaren zestig op het plein zat.

Naast lunch mikt Poppes uiteindelijk op de late avonden die hij zo goed kent van de Escape. “Alhoewel we nog maar twee weken tot in de late uren open mochten, zagen we toen al dat het werkt.”

Het café is stijlvol met scharlakenrode en gifgroene glas-in-loodramen, een terras van honderd stoelen, een serre met marmeren tafeltjes en een grote centrale bar waar je de hele avond aan kunt zitten.

De uitgebreide cocktailkaart springt in het oog. Een kalfsschnitzel (€19) complementeren met een cosmopolitan (€11) behoort tot de mogelijkheden. Een espresso-martini (€13) wordt gereserveerd in een turquoise espressokopje met fluorescerende bloemen op kristallen voetjes. Poppes:“Zó fout, dat het weer goed is.”

Heck’s Rembrandtplein 15

