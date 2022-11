Bij Hap-Hmm zijn de krokante aardappelen nog beter dan de gehaktbal (8,5)

Hap Hmm. Beeld Eva Plevier

Hartverscheurend: vijftien procent van de Amsterdammers voelt zich eenzaam. Dat zijn meer dan 130.000 mensen, alleen al in onze stad. Wat dat met restaurants te maken heeft? Best veel. Want hoewel het in steden als Parijs en Madrid de normaalste zaak van de wereld is om in je eentje uit eten te gaan, rust daar bij ons helaas nog steeds een taboe op.

Bij Hap-hmm ligt dat anders. Bij deze huiselijke zaak, die al sinds 1935 bestaat, komen van oudsher veel alleenstaanden. Tijdens ons bezoek zitten er dan ook behoorlijk wat heren op leeftijd – de een met een rollator, de ander met een boek, weer een ander met vooral oog voor de serveersters. De dames in de bediening, allebei met gezonde blos op hun wangen, lijken iedereen bij naam te kennen en maken uitvoerig een praatje voor ze de bestelling opnemen. Dat is bijna zonder uitzondering aardappelen-groenten-vlees, want Hap-hmm staat sinds jaar en dag bekend om de Hollandse pot.

Om diezelfde reden komen er behalve veel buurtbewoners-op-leeftijd ook behoorlijk wat jonge toeristen die willen kennismaken met de Nederlandse keuken. Het levert een even merkwaardige als gezellige mix van mensen op. Die mix wordt overigens streng bewaakt: lang niet alle tafels worden gereserveerd en toeristen worden soms zelfs bij de deur weggestuurd, zodat er altijd plek is voor stamgasten. Een aantal daarvan komt namelijk op vaste dagen en eet dan aan vaste tafels, en dat moet natuurlijk zo blijven.

Flesjes Maggi

Ook de menukaart is al jaren hetzelfde. Je bestelt een biefstuk, schnitzel, kalfslever of een van de andere klassiekers. De groente mag je zelf kiezen: van rode kool tot spruitjes en van sperziebonen tot bloemkool, het is er allemaal. Uiteraard krijg je er ook gekookte aardappelen bij. Liever gebakken? Dan betaal je 1 euro extra. Vega-opties zijn er eveneens, een vegetarische schnitzel of een spinazie-mozzarellarondje bijvoorbeeld.

Hoewel je hier aan een AGV’tje meer dan genoeg hebt, bestellen wij toch een voorgerecht. De soep is een kippensoep zoals je hem vroeger bij je grootouders kreeg, met ouderwets veel vermicelli en een troostrijke smaak. Desondanks kan ik het niet kan laten om er een scheutje Maggi in te doen. Want hé, in welk restaurant staan er nou nog flesjes Maggi op tafel? De calamares van mijn tafelgenoot heeft een wat dik deegjasje maar is uitstekend gefrituurd en komt met huisgemaakte remouladesaus.

Het zet de toon voor wat nog komen gaat: alles wordt hier zelf gemaakt en alles is bijna nostalgisch van smaak. Dat geldt zeker ook voor de runderlap, een specialiteit van het huis. Hij is precies zoals je hem hier verwacht: zacht, met een lichte kruidnagelsmaak en geserveerd met overvloedig veel jus. Die laatste komt goed van pas bij de flinke hoeveelheid gekookte aardappelen. Om het plaatje compleet te maken bestellen we er voor 3,50 euro stoofpeertjes bij. Het resultaat is het ultieme AGV’tje, inclusief te gare spruitjes.

Cigarette russe

Ook de sperzieboontjes die we bij de gehaktbal hebben besteld hadden best wat eerder uit de pan gemogen. Toch stoort dat doorgekookte in dit geval niet echt, want laten we wel wezen: een schaaltje perfect al dente haricots verts zou op een plek als deze misstaan. De bal zelf is vrij compact maar sappig en prima van smaak. Nog beter zijn de gebakken aardappelen, vooral omdat ze zo’n heerlijk krokant laagje hebben. Jammer dat de mayo erbij mierzoet is, maar – daar gaan we weer – ook dit past in het ouderwetse plaatje. Eigenlijk is het enige wat wél met de tijd meegaat de prijs: toen Van Dam tien jaar geleden een zeer lovende recensie over deze plek schreef betaalde hij 1,75 voor de soep en 8 euro voor de runderlap. Inmiddels kosten die respectievelijk 3,50 en 13,75 euro.

We sluiten af met een huisgemaakte stroopwafelpudding. Die wordt geserveerd in een glas met erbovenop een flinke dot slagroom en een cigarette russe, zo’n opgerold koekje dat je vroeger op je ijscoupe kreeg. Een suikerzoet en verre van verfijnd dessert, maar gek genoeg kunnen we niet anders dan het in recordtempo oplepelen. Qua smaak is de hangop interessanter: die is lekker lobbig en wordt geserveerd met rood fruit waarvan het zoete sap zich bij elke hap door de friszure zuivel mengt. Als mijn oma nog had geleefd, zou ze staan springen van geluk. Ik doe dat ook. Niet vanwege de culinaire openbaringen, want daar is dit absoluut de plek niet voor. Wel vanwege de pretentieloosheid en de hartelijkheid. Je eet hier voor een eerlijke prijs en wordt met open armen ontvangen, ook als je alleen komt. En dat is precies wat Amsterdam nodig heeft: meer Hap-hmm, minder eenzaamheid.

Hap-hmm Eerste Helmersstraat 33

ma-vr 17.00-21.00 uur

8,5 Best

De huisgemaakte hangop met roodfruit is lobbig, zoet en zalig. Minder

De sperzieboontjes hebben wel erg lang gekookt. Opvallend

Deze zaak bestaat als sinds 1935. Toen at je er een menu voor 55 cent. Leukste tafel

De twee stamtafels achterin waar tussen 17.00 en 18.00 uur vaste gasten aanschuiven

