Bij Half Full zijn alleen maar halve flesjes wijn en champagne te koop

Half Full: halve flesjes kwaliteitswijnen voor de matige drinker. Beeld Daphne Lucker

Wie langs Half Full loopt, ziet een etalage met schoenen en wijnflesjes. Een combinatie waar voorbijgangers regelmatig over kletsen. Dwars door de winkel loopt een scheidslijn: een stippellijn over de ruit, over de vloer, tot helemaal achterin. Aan de ene kant schoenen, aan de andere kant halve flessen wijn en champagne.

De optimistische Sung van der Peet (49) verkoopt normaal gesproken gympen met veel ruimte voor de tenen, maar verzon tijdens corona nog een inkomstenbron. Half Full heeft een vide. Boven is het kantoor, beneden de winkel. De rechterwand is bedekt van vloer tot plafond met planten in een rek. In het midden staat een tafel, met de halve flessen erop.

Van der Peet en zijn broer drinken niet veel. Voor een kerstdiner kreeg Van der Peet daarom het idee halve flesjes wijn te kopen. “Ik kon ze niet vinden. Iedere goede wijnhandelaar zei: daarvoor moet je naar de supermarkt. Maar daar heb je alleen goedkope wijn.”

Vriend Omar Leihitu (49) werkte in een cocktailbar. De broers bespraken het idee met hem en met elkaar begonnen ze Half Full. “Halve ruimte, halve flessen van 375 milliliter. Omar is vrijwel gelijk naar Frankrijk gereden om wijnen en champagnes te kiezen,” zegt Van der Peet.

Naast Bordeaux, pinot noir en champagne uit Frankrijk, zijn er ook een Italiaanse prosecco (€9) en de Deense cider Golden Shower (€9) te koop. Voor een kleine proeverij zijn er pakketjes (vanaf €25), bestaande uit drie flesjes. Zo is er een wijnpakket, een bubbelpakket en een champagnepakket.

