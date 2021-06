Bij gym Sin City Boxing kun je al je zondes eruit zweten

Beeld Nina Schollaardt

Vroeger hingen er geldautomaten in het oude pand van de ING-bank. Inmiddels zijn die vervangen door bokszakken en een boksring en worden er lessen ‘Abs and Booty’ gegeven. Oprichter Menno Dijkstra (37) kickbokst al vanaf zijn dertiende en werd er wereldkampioen mee.

De kneepjes van het vak leerde hij van trendsetter Thom Harinck, die in de Van Hallstraat een van de eerste kickboksscholen van Nederland, Chakuriki, oprichtte. Na zijn kickbokscarrière begon Dijkstra als personal trainer. Toch wilde hij de focus op boksen houden. Dijkstra: “Sin City is een boutique gym gericht op recreanten, die door boksen aan hun figuur en conditie werken. Ze trainen niet voor wedstrijden.”

De gym opende op 5 juni en heeft alles weg van een club. Het logo, een rood kruis, is overal te zien. Tijdens de groepslessen flikkeren discolichten en staat een dj muziek te draaien. De smoothies (€4,50) zijn vernoemd naar boksgiganten als Mike Tyson (‘Iron Mike’, met pindakaas en zout) en Floyd Mayweather (‘Money Mayweather’, met avocado en spinazie).

Er worden twee soorten lessen aangeboden: groepssessies (vanaf €79 euro per maand bij een lidmaatschap voor 52 weken) en personaltrainingstrajecten (vanaf €299 per maand bij een keer per week).

Waar de naam Sin City op slaat? Dijkstra: “We hebben allemaal zondes, of het nu drank, sigaretten of te veel eten is. Mensen komen hier om ze eruit te zweten.”

Sin City Boxing Rijnstraat 93

