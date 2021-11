Bij Gym Royale geen loopbanden of roeimachines, maar trainingen in vechtsporten

Gym Royale: (vlnr) Braziliaans jiujitsutrainer Raoul Hiwat met dochter, krachttrainer Marc Udo en kickbokstrainer Paul Lamoth. Beeld Sophie Saddington

Bij Braziliaans jiujitsu gaat het meer om nadenken in plaats van vechten, daarom wordt het ook wel ‘het schaken’ onder de vechtsporten genoemd. Japanse immigranten brachten jiujitsu over naar Brazilië, waar vervolgens een eigen variant ontstond: Braziliaans jiujitsu (BJJ). Het is een van de drie disciplines die centraal staan in sportschool Gym Royale.

De eigenaren, de tweelingbroers Matan en Tamir Schabracq (44), hebben met compagnons meerdere horecazaken in Amsterdam, waaronder restaurant Cannibale Royale. Ze boden hun medewerkers al langere tijd gratis sportlessen aan. Matan: “Er wordt veel gebruik van gemaakt en samen sporten werkt goed voor de saamhorigheid. Toen dachten we, waarom beginnen we zelf geen sportschool?”

Gym Royale is gevestigd op een industrieterrein in Noord, omringd door nieuwbouwappartementen. Naast BJJ kun je kickbokstrainingen volgen of werken aan je conditie en kracht bij functional training. De lessen zijn in groepsverband onder leiding van ervaren trainers en coaches.

Aan de rand van de grote zwarte vloer hangen bokszakken voor de kickbokslessen van Paul Lamoth (56). De rest van de vloer is voor Raoul Hiwat (44) en het Braziliaans jiujitsu. Links is de plek voor functional training, gegeven door Mark Udo (38). De trainingen worden los of in abonnementsvorm aangeboden, waarbij de prijzen liggen tussen de 10 en 65 euro.

Het maakt bij Gym Royale niet uit of je een topsporter bent of nog nooit een voet in een sportschool hebt gezet. Iedereen is welkom, ook kinderen: voor hen zijn er weerbaarheidslessen.

Tips? open@parool.nl.