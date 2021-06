Bij Groen vind je kleine plantjes tot reuzenpalmen

Groen. Beeld Nina Schollaardt

Na 25 jaar als kapper gewerkt te hebben in zijn salon in de Spuistraat, verruilt Rick van het Meer (41) de kappersschaar voor een snoeischaar. Hij opende recent de deuren van een tweede zaak: plantenwinkel Groen.

In de winkel weerkaatsen de helder groengele muren het binnenvallende zonlicht, waardoor het er fris oogt. De focus van de zaak ligt ’s zomers meer op buitenplanten, maar je koopt er het hele jaar door kamerplanten – en dan vooral de heel grote exemplaren.

Omdat veel Amsterdammers in ­krappe appartementen wonen, ­specialiseerde Van het Meer zich in kamerplanten die de hoogte in plaats van de breedte ingaan. En bijzondere planten vragen om bijzondere aardewerken potten. “Ik zoek naar de meest speciale potten; we proberen de krenten uit de pap te halen op het gebied van keramiek.”

Ook voor het ontwerp van een (dak)tuin kun je terecht bij Groen. Dat is dan ‘een totaalpakketje,’ waarvoor Van het Meer samen met zijn collega, ontwerper Debby van Geffen, langskomt om te kijken welke planten floreren in de tuin, op het balkon of het dak. En ja, hij ontwerpt ook voor mensen die consequent vergeten hun planten water te geven. Een persoonlijk plantenadvies dus, voor zowel binnen als buiten.

Is een palm van 2,5 meter hoog (à €300) niet helemaal iets voor jou? Je kunt je huis of balkon ook opfleuren met kleinere planten van Groen, ­vanaf zo’n 8 euro per stuk.

