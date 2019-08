Bij grand café Florya overtuigen vooral de voorgerechten (7)

Restaurant & Cafe Florya aan het water Beeld Eva Plevier

Op de Erasmusgracht in Bos en Lommer drijft het grote Florya. Het heeft ramen rondom, een warme inrichting en de ruimste openingstijden die we ooit zagen: na een vroeg ontbijt kun je blijven zitten voor de lunch en daarna doorpakken naar het diner. In het weekend sluiten ze pas om drie uur ’s nachts, en dat alles zonder een druppel alcohol te serveren.

Bij binnenkomst worden we opgevangen door een correcte dame die ons een tafel aan de grachtkant aanbiedt, naast het terras waar overwegend jonge mannen kletsen, colaatjes drinken en genieten van hun waterpijp. Wanneer de terrasdeur opengaat, waart de geur van brandende appeltabak als een goede geest door de zaak.

85 items

Blijkens de drukte is Florya geliefd in deze buurt. Met twee ­glazen gezoete donkere thee ploegen we door de menukaart, waarop alleen al voor de avond 85 items staan. Hier tijdens spitsuur in de ­keuken werken moet de hel toch dicht benaderen. Vanuit verspillingsoverwegingen, werkbaarheid en een hang naar kwaliteit ben ik niet voor uitgebreide kaarten, maar bij Florya lijken ze op elk uur van de dag in elke mogelijke wens te willen voorzien, en dat straalt ook gastvrijheid uit.

Wilt u pasta met kip en room? Hebben we. Oreo cheesecake? Ook. Zelfs de moeilijkst etende puber kan op deze kaart iets van zijn gading vinden. Een zaak dus, voor het hele gezin.

Geen beter begin

Van onze gading zijn vanavond de Turkse gerechten. Na overleg met een van de kordate dames uit de bediening bestellen we sigara böreği (€4,25), een gefrituurde ‘sigaar’ van yufkadeeg met vulling van verse kaas en munt. Een buitengewoon krokante en frisse snack, te meer door de dip van yoghurt met dille. Een beter begin hadden we niet kunnen wensen.

De ‘salades’ şakşuka (€4,95) en antep ezmesi (€5,25) eten we met prima Turks brood uit een mandje. In de gegaarde maar koude şakşuka zit naast aubergine ook tomaat en paprika, de antep ezmesi is een rauw haksel van paprika, pepers, tomaat, rode ui, bosui en komkommer. Beide zijn eetlustopwekkend en vers, maar ook wat zoutarm.

De çitir manti (€8,95) lijken een beetje op van die harde taco shells. Rondjes deeg, om een vulling van gekruid vlees gevouwen en gefrituurd. Er ligt een flinke lel vette yoghurt bij om die frituursels doorheen te halen, en mede daardoor is dit een onweerstaanbaar gerecht.

Ons laatste voortje is içli köfte (€6,95): diepdonkerbruine gefrituurde ballen van bulgurdeeg met kruidige vleesvulling. De meegeleverde yoghurt met dille en komkommer doet het er fantastisch bij.

Bergen knoflook

Op advies van onze serveerster bestellen we frisdrank in afwachting van de hoofdgerechten. We wrijven ons eens flink in de handen, want een van de redenen voor ons bezoek aan Florya was de testi kebabi, een lamsstoof uit een aardewerken pot, met bergen knoflook. Die pot is afgesloten door een deegkorst en moet aan tafel met hamer en mes worden opengebroken.

Hoewel dat geweldig klinkt, is de stoof van Florya zachter noch sappiger dan uit een gewoon pannetje, en heeft het aardewerk geen merkbaar effect gehad op de smaak. Elf knoflooktenen liggen als witte knikkers tussen het vlees.

De mixed grill (spies van kip, rund, köfte en een lamskotelet) ruikt fijn naar smeulend houts-kool, maar valt qua smaak en cuisson tegen. We missen dat echt héétgegrilde, waardoor het vlees van buiten donker, en van binnen nét niet meer rauw is.

Dan een van mijn grote liefdes: sütlaç, een koude romige rijstepap (€4,25). Hoewel de ­uitvoering van restaurant tot restaurant niet veel verschilt, zijn me bij een goede sütlaç weleens tranen in de ogen gesprongen. Die van vanavond is in orde, maar ik houd het droog.

De kazandibi (€4,95) zal wel nooit een lieveling worden, en dat heeft vooral te maken met de stijfselachtige textuur: alsof er een hele berg rijstebloem door een verder prima flanmengsel is geroerd. De enorme plak die ­Florya ons voorschotelt, krijgen we met geen mogelijkheid op.

Bovengemiddeld

Een hoogvlieger is het niet, maar zeker gezien de prijs scoort Florya bovengemiddeld: dit is een zaak om met uw gezin heen te gaan, waar u de tafel vol kunt laten zetten met fijne voorgerechtjes zonder dat het uw ­portemonnee erg schaadt.

Voor de kinderlozen onder ons raad ik een bezoek na een nacht stappen aan, om met een kopje zoete thee naar de eendjes te staren totdat de honger zich aandient.

Florya Bos en Lommerplantsoen 10

1055 AA Amsterdam, 020-3642275.

Zo-do 08.00-01.00 & vr-za 08.00-03.00 uur

www.floryarestaurant.nl

Best De çitir manti, gefrituurd deeg met gekruid gehakt en vette yoghurt, is een onweerstaanbaar gerecht. Minder De lamsstoof uit een aardewerken pot is niet zachter of smaakvoller dan een stoofje uit de pan. Opvallend Na uw lunch of diner kunt u op het terras aan het water een shisha met appeltjestabak roken.

Bonnetjes

