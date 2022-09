Bij golfwinkel Bisque Golf in de Jordaan drink je tussen het passen door een koffietje

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: Bisque Golf op de Rozengracht is een nieuwkomer in de golfwereld. ‘In Nederland is het allemaal wat stijfjes, daar gaan wij verandering in brengen.’

Toen mede-eigenaar Ido de Voos (50) na een tijd weer meer ging golfen, merkte hij dat er behoefte aan verandering was. Al gaat dat nog niet zo makkelijk, zeker niet in Nederland. “Het is hier allemaal wat stijfjes.”

In Amerika zie je volgens De Voos dat golf inmiddels om meer draait dan alleen de sport. “Steeds meer mensen zitten in die ‘gezellig golfen’-sfeer en willen zich daar ook op gaan kleden.” Zijn zaak oogt dan ook niet meteen als een golfwinkel, al staan er wel golftassen van 400 en 1800 euro. Je vindt er namelijk ook petjes van Amsterdamse ontwerper Piet Parra (€45), Nike Jordan-sneakers (€130) en een grote koelbox van het jagersmerk Yeti (€280).

Bisque Golf heeft een vide waarop een koffiebar gebouwd is. De Voos vindt het belangrijk dat mensen die kleren willen kopen, die rustig kunnen passen. “Een beetje golfer wil even kunnen rondlopen op zijn eventuele schoenen. Daar hoort een koffietje bij.”

Op veel golfbanen is een polo dragen nog verplicht, maar volgens De Voos is er veel meer mogelijk dan alleen de klassieke polo. “Wij willen gewoon de vijftig mooiste polo’s in de winkel hebben. Dat kan ook van merken zijn als Stüssy of Parra.” Toch verkoopt hij ook klassieke polo’s. Het idee: er is voor ieder wat wils. Een roze clubhoes van leer met een konijntje erop? Ook hiervoor kun je terecht bij Bisque.

