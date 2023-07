Bij Gitane in Oud-West kookt de oud-Ottolenghi-chef waar hij zin in heeft

Het rood van de glas-in-loodramen komt terug in de terrastafels. Beeld Koosje Koolbergen

Op een hoekje in de levendige Jan Pieter Heijestraat opende vorige week Gitane. Waar vijftien jaar buurtbegrip Golden Brown Bar heeft gezeten, vind je nu het strakke Gitane van chef Angelo Kremmydas (35), oud-chef van onder meer Ottolenghi, Nopi in Londen en Baut. Het enige wat nog over is van de vorige zaak zijn de kozijnen, de trap en de glas-in-loodramen.

Verder is de zaak ingericht met knusse houten tafeltjes met druiperige kaarsen. Het rood van de glas-in-loodramen komt terug in de terrastafels. “Gitane betekent zigeuner,” zegt Kremmydas. “Dat is ook ons concept: we nemen van overal invloeden mee. Het is een beetje Midden-Oosters, een beetje mediterraans. We koken waar we zin in hebben.”

De kaart wisselt dan ook voortdurend. “Minstens vier keer per jaar, alles is seizoensgebonden.” Je kunt er al terecht vanaf negen uur ’s ochtends, om te ontbijten met bijvoorbeeld shakshuka (2 eieren - tomaat - paprika - labneh - pitabroodje - koriander, voor €12,50), en bij het diner zijn er hapjes zoals burrata met groene asperges en BBQ-doperwten (€13,50). De persoonlijke favoriet van Kremmydas is de Kubaneh (€10), een Israëlisch broodje met daarop gebrande prei, bieslook en forelkuit.

Voor diner zitten ze de eerste drie weekenden al helemaal vol. “Ik heb zelfs een wachtlijst.” Maar je kunt natuurlijk ook komen borrelen. Er is een uitgebreide wijnkaart met een grote selectie natuurwijnen (€7-€10). In de hoek staat een koelkast waar de gast zelf een fles uit kan pakken. Kremmydas: “Dat zijn de schatten, unieke wijnen waar we er maar twee of drie van hebben. Die kies ik zelf uit.” Bitterballen bij de borrel hebben ze niet. “Die kun je in de buurt al genoeg krijgen.”

