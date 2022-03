Bij Gió Cucina Italiana eet je zelfgemaakte pasta en tiramisu volgens familierecept

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: bij Gió Cucina Italiana serveren ze authentieke Italiaanse pasta.

Op de Nieuwendijk voeren toerisme, sportwinkels en wietlolly’s de boventoon. Maar in de Sint Jacobsstraat, een zijstraatje, is dit is niet het geval. Daar zit Gió Cucina Italiana, een restaurant dat gasten een echte Italiaanse ervaring wil geven. “Er zijn genoeg Italiaanse restaurants in Amsterdam die recepten aanpassen aan de Nederlandse smaak, bijvoorbeeld door carbonara te maken met roomsaus. Wij doen dat niet,” vertelt eigenaar, chef-kok en sommelier Giorgia Ozzano (34).

Het onder straatniveau gelegen restaurant heeft bakstenen muren. In de piepkleine keuken staat een grote houtoven, die wordt gestookt met beukenhout. In deze oven worden bijna alle gerechten bereid. “Ik heb geen temperatuurmeter: ik lees de temperatuur af door te kijken naar de gloed van de oven,” zegt Ozzano.

Op het menu staan drie pasta’s, vier hoofdgerechten en drie desserts, die per dag verschillen. De zelfgemaakte tiramisu (€6,50) is het enige vaste gerecht op de kaart. Ozzano: “De recepten heb ik van mijn moeder gekregen en zij heeft ze weer van mijn oma.” Het liefst bereidt Ozzano de gnocchi al pesto (€19). “Ik kom uit Genua en pesto alla genovese is mijn comfortfood.”

Alle ingrediënten zijn geïmporteerd uit Italië, behalve de mozzarella. Die maakt een Italiaanse kaasboer in Nederland. “Met Nederlandse melk, maar wel op de Italiaanse manier.”

