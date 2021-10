Bij Fratellini is het broodje ook het zakje

Het Italiaanse sacchetto betekent ‘zakje’ en is de naam van het broodje en meteen de signatuur van Fratellini. Beeld Birgit Bijl

Het Italiaanse sacchetto betekent ‘zakje’ en is de naam van het broodje en meteen de signatuur van Fratellini. De zaak probeert daarmee op te vallen tussen de vele winkels in de Haarlemmerstraat. Zo’n sacchetto is gemaakt van pizzadeeg, de vulling verschilt.

Je kunt het ‘zakje’ (€7) laten vullen met onder meer mortadella, pesto, hazelnoten, stracciatellakaas en ­rucola, of kiezen voor een klassieke gehaktballen-tomatenvariant. Daarnaast is er nog de bianca (€7): een dunner soort focac­ciabrood, dat je op dezelfde manier kunt laten beleggen.

Waar de zaak zich aanvankelijk alleen wilde focussen op de verkoop van broodjes, werd al snel duidelijk dat bij bezoekers ook vraag was naar losse ingrediënten, zoals mozzarella en vleeswaren.

“De weegschaal die we hier hebben, gebruiken we nu ook echt om vleeswaren op te wegen. Eerst stond die er eerst alleen voor de sier,” zegt manager Nino Nederstigt (26), wijzend naar het ouderwets ogende, rode weeginstrument op de vitrine.

In die vitrine liggen de ingrediënten waar het bij Fratellini om draait: sauzen, prosciutto, mozzarella, rucola en verschillende soorten worst.

Aan het plafond hangt een rek met overwegend hangende planten. De zaak heeft daardoor wat weg van een Toscaanse tuin. In een kast staan wijnflessen, kookboeken en flessen balsamico. Eigenaar Michael Eman (51): “Onze missie is geslaagd als de Italiaan zich hier thuis voelt.”

Fratellini Haarlemmerstraat 60

