Bij Franse patisserie Et Claire in Oud-Zuid loopt het storm: ‘We zijn aan het einde van de dag uitverkocht’

Et Claire heeft elke dag andere soorten zoetige en hartige taartjes – vers bereid. Beeld Jakob van Vliet

In de nieuwe ‘viennoiserie’ Et Claire in Oud-Zuid is alles gemaakt van croissantdeeg; taartjes met kimchi, creaties met rood fruit en ‘cruffins’ (croissant-muffins) met passievruchtcrème. Frank Wesseling (53) kwam als patissier het concept veel tegen in Antwerpen, Brussel en Parijs, en bracht het samen met Ewout de Jong (27) naar Amsterdam. “Een plek als deze bestond nog niet in de stad.”

De zaak is in stijl van de inspiratiebron; met klassieke ovalen spiegels, gouden details, kleine tafeltjes en art-decohanglampen heeft het iets weg van een Frans café. Wel met een alternatief kleurenthema: de muren, de vloer, de koffiebekers en de taartendoosjes zijn volledig okergeel. “De stylisten raadden het af, maar wij vonden het er vrolijk uitzien. En het werkt: de kleur valt zo erg op dat veel langslopende mensen het niet kunnen laten om even binnen te komen,” zegt De Jong.

De croissant-creaties worden vers bereid door patissier Pascalle Veen (23) in een open keuken achter in de zaak. Ze had één vereiste toen ze er ging werken: de boter moet uit Frankrijk komen. “Het smaakt beter, smelt anders en je krijgt mooiere laagjes,” legt Wesseling uit.

Elke dag maakt ze andere soorten zoetige en hartige taartjes. Door dit wisselende assortiment hebben ze de croissant-creaties onderverdeeld in drie prijscategorieën; signatures (€4), specials (€6) en deluxe (€7,50). Ook verkopen ze normale croissants (€3), schenken ze (Franse) wijnen en champagne, en hopen ze binnenkort – naar hun naam – eclairs te kunnen aanbieden. Wie zin heeft in een taartje van Et Claire moet er wel vroeg bij zijn. De zaak loopt nu al zo goed dat ze vaak aan het einde van de dag zijn uitverkocht.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.