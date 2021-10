Bij Foodbar Barabas is de kaart net zo internationaal als het interieur

Foodbar Barabas, Dalsteindreef 7033, Diemen. Beeld Sophie Saddington

Foodbar Barabas wordt omringd door de campus van ­Diemen-Zuid. Het restaurant, met een breed aanbod aan streetfood, is van dezelfde eigenaren als Oma Ietje en Miss Scarlett, beide in Zuidoost. De dagelijkse leiding is in handen van Stefan Sumual (31) en Chantal Kogenhop (27), die het internationale karakter van de omgeving willen laten terugkomen in het restaurant.

Het interieur is eclectisch zonder dat het overprikkelt. De houten vloer wordt afgewisseld door gekleurde tegels. Aan het plafond hangen lichtstaven, spotlights en rode hanglampen. De wand met rode lepels doet oosters aan, terwijl de ­zithoekjes uit een Amerikaanse diner lijken te komen. Posters met teksten in ­allerlei talen sieren de muren.

Ook het menu bevat invloeden uit verschillende landen. Voor de brunch is er onder andere een Franse croque-monsieur (€6,50) en een Vietnamese banh mi (€9). Dineren kan met kleinere gerechten, zoals de huisgemaakte gyoza’s (€8), spiesjes van de grill (€7,50) of een bord loaded fries met rendang (€11).

Sumual maakt bekende cocktails met een eigen twist, zoals de Martini Rhoa­des (€14), afgeleid van de Pornstar Martini. Met wodka, passievrucht en een schuimlaag van butterscotch.

“Ik vind de kwaliteit van cocktails die buiten het centrum van Amsterdam verkrijgbaar zijn, erg tegenvallen,” zegt Sumual. “Dat wil ik hier anders doen.”

