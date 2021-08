Bij Flower Burger proef je vegan burgers in alle kleuren van de regenboog

Eigenaar Matteo Toto: ‘De felgekleurde broodjes gebruik ik om de aandacht te trekken.’ Beeld Nina Schollaardt

Het is net een psychedelische trip. Het plafond van restaurant Flower Burger is beschilderd met felgekleurde paddenstoelen, bloemen, planten, mandala’s en een grote, lichtblauwe olifant. De stoelen zijn bontgekleurd en op de tafeltjes prijkt een print van een draaikolk.

Ook de burgers lijken zo uit een droom te komen: ze zijn geel, groen, roze en paars – met dank aan de toevoeging van natuurlijke pigmenten. Zo krijgt de groene burger zijn kleur van spirulina, een blauwgroene alg. De gele broodjes krijgen hun knallende kleur van kurkuma, de paarse burger van zwartewortelextract.

“In 2015, toen ik mijn eerste vegan restaurant in Milaan begon, dacht iedereen nog dat vegan eten saai en smakeloos was,” zegt de Italiaanse eigenaar Matteo Toto (35). “Ik wilde laten zien dat het wel degelijk lekker kan zijn. Nu is vegan eten een trend, dus focus ik me op het bieden van een unieke ervaring. De felgekleurde broodjes gebruik ik om de aandacht te trekken.”

Er zijn inmiddels zestien Flower Burgers, verspreid over vier Europese landen (naast Nederland ook Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië) en de VS (Los Angeles).

Het menu is volledig vegan. Alle ­burgers zijn gemaakt van kikkererwten, linzen of kidneybonen (vanaf €7,95). Toto gebruikt geen namaakvlees. “Dat is niet zo gezond en duurzaam als burgers van pure groente.”

Gezond of niet, eten bij Flower ­Burger is in elk geval een Instagrammable ervaring.

