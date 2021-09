Bij Fiona op de Warmoesstraat eet je authentieke Mexicaanse gerechten

Beeld Birgit Bijl

De bruisende Warmoesstraat is een restaurant rijker: Fiona. Het bedrijf erachter is ­Younique Concepts, dat ook verantwoordelijk is voor onder andere Flower ­Burger en Pesca. “Wij willen authentiek Mexicaans eten naar Amsterdam brengen,” zegt mede-eigenaar Sven Sallaerts (32).

Om dit te bewerkstelligen is de hulp van Zahie Tellez ingeschakeld, een Mexicaanse chef die in eigen land bekend is van haar kookfilmpjes op YouTube. Zij heeft medewerkers van het restaurant geholpen met haar kennis, ervaring en technieken en heeft samen met Fiona-chef Jef van Hout (36) het menu samengesteld.

Bij binnenkomst in het smalle, ­lange pand valt je oog meteen op de open keuken en de klassieke bar aan de linkerkant. De donker ogende ruimte heeft kleurrijke muren en ­rieten meubilair. Op de kaart staan bekende Mexicaanse gerechten. Als voorgerecht is er guacamole met tortilla’s (€6) of ceviche, een gerecht van rauwe vis, gegaard in limoensap (€11). Ook tacogerechten ontbreken natuurlijk niet. Bij Fiona worden ze geserveerd met krab en chipotlemayonaise (€13) of gefrituurde vis en rode kool (€11).

Voor Mexicaanse drankjes zit je hier ook goed. Er zijn verschillende soorten tequila, zoals Patrón Silver (€7) en Cazadores Reposado (€6). Wie deze drank puur iets te sterk vindt, kan een cocktail met tequila nemen, zoals een margarita met mango en agavesiroop (€11,50) of de Paloma, met limoensap en ­grapefruit (€11). Zo kom je wel in Mexicaanse sferen.

Fiona Warmoesstraat 14

