Bij Filling Pieces kun je terecht voor streetwear, workshops en nieuwe inzichten

De winkel is minimalistisch ingericht. Beeld Dingena Mol

In het gebouw waarin ­Filling Pieces huist, komen een brutalistische stijl en futuristische elementen samen. Het hoekpand op de Spuistraat heeft een hoog plafond, zichtbare leidingen en buizen en grote ramen. De vloer is van beton. De winkel is strak en minimalistisch ingericht. Er staan metalen kleding­rekken en verspreid door de ruimte staan sokkels met schoenen (vanaf €190) en zonne­brillen (vanaf €140).

De grote, open ruimte in het pand wil ­creatief directeur ­Guillaume Philibert (31) gebruiken om verbinding te creëren. “We willen niet alleen kleding verkopen, maar ook een multi­disciplinaire ruimte zijn met een educatieve insteek,” zegt Philibert. “Met ons merk willen we bruggen slaan tussen streetwear en high-end fashion. Die eerste komt voort uit black culture, die tweede was voor de conservatievere elite. We willen de gaten tussen die verschillende culturen opvullen.” Tijdens de lockdown begon ­Philibert met onlinepanels over gees­telijke gezondheid, de muziekindustrie, ­marketing en ondernemerschap, onder de noemer Bridging The Gap. Die panels vinden nu plaats in de winkel, net als workshops.

Zo bracht Philibert in juni, tijdens de Keti Kotimaand, mensen uit de Surinaamse ­diaspora bij elkaar. Artsen, ondernemers, artiesten, voetballers: ze kwamen allemaal samen. “We wilden laten zien hoe belangrijk de Surinaamse cultuur in Nederland is, maar ook wat voor kansen Nederland mensen met een Surinaamse achtergrond biedt.” Daarnaast maakten ze pins met daarop een handdruk, die je op je kleding kunt spelden. De opbrengst gaat naar maatschappelijke organisaties. Die handdruk, ook te zien in kleding van het label, staat voor verbinding. “We willen kennis delen en inspireren.”

Filling Pieces Flagship Store

Spuistraat 168

Tips? open@parool.nl.