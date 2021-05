Bij Fiasco in de Jordaan vind je wijnen om bij te kletsen, huilen en feesten

Wijnwinkel Fiasco in de Jordaan. Beeld Nina Schollaardt

Volgens Arjan Teerink (34) heb je ­wijnen om bij te kletsen, om bij te huilen en om bij te feesten. Net als comfortfood bestaat er volgens de eigenaar van wijnwinkel Fiasco ook comfortwijn. “Als je een rotdag hebt gehad, heb je zin in een wijn die aanvoelt als een dekentje: een heel zachte, volle rode wijn.”

Vanaf 12 uur gaan de grote, ­donkergroen geschilderde deuren van Fiasco in de Willemsstraat open en wordt de houten wijnton buitengezet. De bedoeling is dat iedereen hier altijd spontaan binnen kan lopen om het grote aanbod aan natuurwijnen te bewonderen. Dat zijn wijnen gemaakt van biologisch geteelde druiven – dus zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen – waarbij ­sprake is van spontane ­vergisting en waaraan geen ­extra ­sulfiet, ­stabilisatoren en middelen om te ­verzuren zijn toegevoegd.

Bij binnenkomst valt de houten tafel op, die vol staat met tientallen flessen. Die kosten minder dan 15 euro en worden ook wel het ‘huissegment’ genoemd. Op de planken aan de muur staan de duurdere varianten uit onder meer Frankrijk, Slowakije, Georgië en ­Portugal. Ook vind je er cider en sake. Gemiddeld kost een fles rond 18 euro.

Wie zin heeft in een culinair hoogstandje én wijn, moet op de wekelijkse ‘broodjeszondag’ langskomen. Dan bereiden chefs van diverse Amsterdamse restaurants, zoals Bacalar in Noord, verschillende hapjes om af te halen. Kun je meteen een wijn uitzoeken die daar goed mee combineert.

Tips? open@parool.nl.