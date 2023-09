Bij Fannie in de Berenstraat staat het vrouwelijke orgasme centraal

Beeld Koosje Koolbergen

Ze verkopen alles wat je nodig hebt voor een sensuele avond. Van geurkaarsen, douchegel en bedovertrekken tot aan glijmiddel en de klassieke bullet voor 70 euro. Lingerie ontbreekt ook niet: aan de muur hangen veelal kanten, handgemaakte lingeriesetjes in alle kleuren van de regenboog.

Er is gebrek aan kennis over wat het vrouwelijk lichaam nou echt fijn vindt. Deze focus op het mannelijk genot in plaats van op het vrouwelijke wordt ook wel de orgasmekloof genoemd. Bij Fannie hebben ze er hun expertise van gemaakt deze te reduceren.

Wat begon als webshop van Annelotte Mul (24) heeft zich ontwikkeld tot haar eerste fysieke winkel in de Negen Straatjes, samen met Feline Teunissen (23). Toen Muls relatie uitging, was ze sinds een lange tijd opeens op zichzelf aangewezen. “Ik wist niet wat ik met mezelf aanmoest, letterlijk. Na onderzoek stuitte ik op het fenomeen ‘orgasmekloof’. Ik wilde een concept uitwerken waar vrouwen zich uitgenodigd voelen om op ontdekkingstocht te gaan naar hun intieme behoeftes en verlangens.”

Zelfs voor leken is het makkelijk kiezen tussen de seksspeeltjes die ze aanbieden, dankzij een overzichtelijk menu waarop je kan zien welk figuurtje wat betekent, zoals of het alleen voor haar is of voor een koppel, voor inwendig of uitwendig plezier en van welk materiaal het is gemaakt. De figuurtjes staan aangegeven onder de tentoongestelde speeltjes zodat je precies weet waar je naar kijkt.

Alle spullen komen van kleine, opkomende ondernemers die hoge kwaliteit beloven. Dit geldt ook voor een deel van de lingerie dat speciaal voor Fannie wordt gemaakt door een bevriende Oekraïense vrouw.

Fannie Berenstraat 41, Centrum. Droomteam Als je niet kan kiezen, kan je voor the dreamteam van The Oh Collective gaan: een box met één kleine vibrator die op allerlei speeltjes kan worden gezet. Deze kost 90 euro. Feitjes Door de winkel heen staan bordjes en hangen posters met feitjes over seks en vrouwen. Wist je bijvoorbeeld dat 95 procent van de cismannen klaarkomt tijdens de seks, tegenover slechts 65 procent van de vrouwen? (In)tolerant Met behulp van het menu en de figuurtjes kan je zelfs zien of een product vegan of biologisch is, maar ook of het is gemaakt zonder dierproeven of dat het van een vrouwelijke ondernemer afkomt.

