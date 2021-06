Bij Factor IJ is alles wat je ziet te leen of te koop

Klik-klak-klik-klak-klik. In Factor IJ klinkt het geluid van een stukje plastic dat ergens tegenaan tikt, maal duizend. Op een podium staan talloze plastic hoeladanseresjes, die als een goed gedrilde legereenheid hun groene rokjes schudden. “Ze functioneren op zonne-energie,” vertelt directeur Nienke Bruin (37). “Hoe harder de zon schijnt, hoe sneller ze gaan dansen.”

De duizend danseresjes werden neergezet door kunstenaar Casper Braat. Ze zijn onderdeel van de expositie die Factor IJ momenteel vertoont. De lichte ruimte staat vol met de meest uiteenlopende kunstwerken en designobjecten. Wie om zich heen kijkt ziet zilveren sieraden, kleurrijke, met de hand geweven kleden, schilderijen en keramiek. Op een witte sokkel staat een marmeren waterkoker, daarnaast een glimmend blauw beeld van twee zoenende supermannen.

Factor IJ is kunstuitleen, expositieruimte, winkel en café ineen. “Alles wat je ziet, is te leen of te koop,” zegt Bruin. “De kunst, de koffie, maar ook bijvoorbeeld het kopje waaruit je je cappuccino drinkt.” Ze wil van Factor IJ een culturele ontmoetingsplek maken, waar mensen kunnen werken en workshops volgen.

Daarbij hoopt ze dat de huizen van IJburg binnenkort volhangen met originele kunst. Voor twaalf euro

per jaar kan iedereen lid worden en objecten lenen uit het depot van ­Factor IJ. Bruin: “Je hoeft niet rijk te zijn om een schilderij aan de muur te hangen. Kunst is voor iedereen.”

Pampuslaan 11