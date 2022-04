Bij Evenstars Lingerie zien ze meteen wat je nodig hebt: een bh met Swarovski-stenen bijvoorbeeld

Beeld Daphne Lucker

Evenstar is oud-Engels voor avondster, maar ook een bijnaam voor de Romeinse liefdesgodin Venus. De boodschap van eigenaar Arwen Hesselmann (47) is duidelijk: “Evenstars Lingerie is voor alle vrouwen die willen stralen.”

Drie zilveren kroonluchters boven de witte, houten toonbank verlichten de nieuwe lingeriespeciaalzaak op de Haarlemmerdijk. Aan weerskanten van de winkel zijn hoge, witte kasten met schuiflades gevuld met bh’s in uiteenlopende maten, kleuren en materialen. “Ik zie in een oogopslag wat iemand nodig heeft,” zegt Hesselmann. “Comfort is essentieel, maar er goed uitzien is net zo belangrijk.”

Tijdens haar studententijd op de modeacademie werd Hesselmann besmet met het lingerievirus. Ze begon met lingerie maken en leerde de fijne kneepjes van het vak in een lingeriewinkel in Rotterdam. “Mijn eigen lingerie verkoop ik niet. Ik zie het als een hobby, het moet wel leuk blijven.”

De collectie varieert van nacht- tot badmode en van sport- tot voedingsbh’s. “Een bh verkoop ik vanaf €60 en dat loopt op tot €145 voor de echte snoepjes met Swarovski-steentjes,” zegt Hesselmann. In elk van de drie ruime paskamers hangt een satijnen kimono met zwart kant en liggen zachte pantoffels van zwart imitatiebont klaar voor de passende klanten. “Zij voelen zich hier comfortabel en veilig, laat mij maar rennen.”

Ook mannen die hun vrouw graag willen verrassen lopen geregeld binnen. Voor hen organiseert Evenstars Lingerie elk jaar een koopavond in december, zodat ze dankzij het advies van Hesselmann hun vrouw eens goed kunnen verwennen.

Evenstars Lingerie Haarlemmerdijk 21

