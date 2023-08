Bij elke hap vegan kaas een laagje behanglijm om onze tanden: lunchen bij Parkzuid in Vondelpark is een slechte film waar geen einde aan komt (5)

Deze zomer is Mara Grimm op zoek naar het lekkerste terras van Amsterdam. In de voorlaatste aflevering van dit zomerse Proefwerk schuift ze aan bij Parkzuid in het Vondelpark. De grandeur van het paviljoen is er nog, maar de kwaliteit op het bord ver te zoeken.

Het is en blijft een prachtig gebouw: het Vondelparkpaviljoen. In de negentiende eeuw was het een verzamelplaats voor bohemiens en notabelen en werden er volop tentoonstellingen georganiseerd. Maar de meeste Amsterdammers kennen het van het Filmmuseum dat er in de jaren zeventig kwam én van Café ­Vertigo, vernoemd naar een thriller van Hitchcock. Inmiddels is dat museum verhuisd en wordt het restaurant uitgebaat door het team van Strandzuid. Ook het publiek is veranderd: de schrijvers en politici hebben plaatsgemaakt voor moeders en dochters die een dagje Amsterdam doen, vrolijke vijftigers en videobellende twintigers.

Gelukkig is het brede en prachtige terras er nog steeds. Er is indrukwekkend veel personeel, waarvan een deel zo onervaren is dat de vrouw aan de tafel naast ons een glas cola over haar schoot gekieperd krijgt terwijl er even verderop wordt gestunteld met koffie, maar toch: bestellingen laten niet lang op zich wachten en als het begint te miezeren, worden in no-time de parasols uitgeklapt zodat iedereen buiten kan blijven lunchen. Dat is trouwens maar goed ook, want binnen zit je in een semi-hip interieur met een overdosis nepplanten.

Schommelend eten

Buiten ziet het er beter uit, met houten tafeltjes met regisseursstoeltjes – een leuke knipoog naar de geschiedenis, al is het dan weer jammer dat al die stoeltjes voorzien zijn van joekels van logo’s waardoor het wat commercieel aanvoelt. Voor wie in jolige bui is, zijn bij een aantal tafels de stoelen vervangen door schommels. Dat lijkt me niet per se handig, schommelend eten, maar eten blijkt bij Parkzuid sowieso een nogal ondergeschikte zaak.

Op de kaart staan vooral sandwiches, pizza’s en chopped salads. Dat laatste is hier vooral een slap excuus om te lang geleden voorgesneden ingrediënten van middelmatige kwaliteit in slordige banen op een bord te gooien en dat zonder enig gevoel voor schaamte op tafel te zetten. Mijn caesar salad heeft dan ook weinig met het origineel te maken, maar des te meer met een bonte verzameling mistroostigheid. Tussen de sla met bruin uitgeslagen randjes en flarden kip – die sowieso niet in een caesar horen – staat een glazen potje matige dressing dat ik er zelf door moet mengen, wat nauwelijks te doen is zonder dat de helft van de sla op de tafel valt. De croutons neigen qua formaat naar Duploblokken en qua structuur naar beschuit, en de plakken kaas hebben meer overeenkomsten met plastic dan met parmezaan. Verder kom ik ook nog een ijskoud ei en twee ­verdwaalde boquerones tegen waarvan het me niet duidelijk is of de kok echt dacht dat ze in de salade hoorden of dat ze er per ongeluk in zijn gevallen, maar ze zien eruit alsof ze al een dag of drie onafgedekt in de koeling hebben gestaan – en zo smaken ze ook. Maar het ergste zijn toch wel de repen bacon, die verdacht veel lijken op de Bonzobaconstrips die ik vroeger aan mijn hond gaf.

Na een paar happen houd ik het dan ook voor gezien en stort ik me op de clubsandwich van mijn tafelgenoot. Al snel blijkt waarom ze al de hele tijd van die verdacht kleine hapjes nam: het gek gelige en vooral kurkdroge brood is behalve met tomaat en ei belegd met kiprollade en zoveel kerriemayonaise dat het in de verte misschien líjkt op een clubsandwich, maar vooral smaakt naar een broodje kip­kerrie van een tankstation.

Behanglijm

Omdat we nog steeds nauwelijks hebben gegeten bestellen we een tweede ronde. Daarvan ziet de vegan pizza park er het aantrekkelijkst uit: een kleine, maar fijne en goed gebakken pizza met geblakerde randjes. Hij wordt geserveerd op een houten plank met een mes, zodat je hem zelf in stukken kunt snijden. Tot zover het goede nieuws, want helaas vormt zich dankzij de vegan kaas bij elke hap een laagje behanglijm om onze tanden. Ik heb het al vaker geschreven: vegan pizza kan echt zalig zijn, maar het gebruik van plantaardige kaas doet negen van de tien keer meer kwaad dan goed.

En het langwerpige broodje pompoenhummus? Dat is hetzelfde verhaal: omdat het brood is gebakken in een perfecte rechthoek ziet het er best origineel uit, maar dat betekent nog niet dat het lekker is. Integendeel zelfs; de hummus is muf en het brood van zulke tenenkrommende kwaliteit dat het kruim in je mond op mysterieuze wijze uit elkaar brokkelt.

Ik weet dat het ongelooflijk moeilijk is om op zo’n groot en druk terras iets fatsoenlijks neer te zetten. Bovendien zet het personeel ondanks het gestuntel alles op alles, maar met zulke middelmatige inkoop is het dweilen met de kraan open. Dus wil je deze zomer eten in het Vondelpark? Neem dan vooral je eigen picknickmand mee. Want zolang ze niet met betere producten gaan werken is lunchen bij Parkzuid een slechte film waar geen einde aan komt.

Parkzuid Vondelpark 3

ma-zo 10.00-22.00 uur

5 Best

De goed gebakken pizza heeft mooie, geblakerde randjes. Alleen jammer dat de kaas een laagje behanglijm om je tanden legt.

Minder

De clubsandwich smaakt naar een broodje kipkerrie uit het koelvak van een tankstation.

Opvallend

Parkzuid heeft meer dan genoeg keuze voor vegans.

Leukste tafel

Het linkerdeel van het ­terras is wat beschutter en gezelliger dan het rechterdeel.

