Bij Elcie maken ze exclusieve pakken van reststoffen, want die waren er toch al

Beeld Daphne Lucker

In de Gerard Doustraat is het altijd druk met winkelend publiek vanwege de vele mode- en interieurboetieks die er te vinden zijn. Tussen Goosecraft en Lois zit nu de high end fashion pop-upboetiek van Elsbeth Schiphorst: Elcie Limited Edition. De grijze façade contrasteert met de vrolijke, kleurrijke etalage.

Binnen valt het oog op de kledingstukken van allerlei verschillende stoffen aan rekken langs de wanden. In het midden staan grote blokken in een warme aardetint. Op en om de blokken is een verzameling te zien van kleurrijke kussens van Frank Visser, sieraden van kralen (rond de €95) en terracotta vazen.

Schiphorst was jarenlang stylist voor de Nederlandse Marie Claire en is daarna begonnen met ontwerpen. Ze kwam erachter hoeveel moeite het kost om telkens alles nieuw te laten produceren, terwijl er zoveel overvloed is. “Toen ik op reis in India door hallen met meters aan stoffen liep, bedacht ik hoeveel moois je kunt maken van stoffen die er toch al zijn.”

Daarom zijn alle stukken bij Elcie gelimiteerd en gemaakt van reststoffen.

Vooral het maken van verrassende combinaties vindt Schiphorst leuk. “Ik neem graag de tijd voor mensen en probeer ze uit hun comfortzone te halen. De prijzen liggen wat hoger, want de kleding is exclusief en gaat lang mee.” Er zijn bijvoorbeeld mannenpakken voor vrouwen, van Italiaanse stoffen, of zijden tops in verschillende kleuren (vanaf €245).

Elcie zit er tot eind februari en popt in april weer op in hetzelfde pand.

Elcie Gerard Doustraat 76

Tips? open@parool.nl