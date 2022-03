Bij Divine Soul Yoga doe je oefeningen die zijn gebaseerd op dierenhoudingen

Beeld Daphne Lucker

Deepak Mittal (62) woont nu twee jaar in Amsterdam. Hij is niet alleen directeur van een tractorfabriek, maar nu ook de trotse eigenaar van de eerste Divine Soul Yoga-vestiging buiten India. De studio bestaat uit een smalle, lange yogazaal met lichte houten vloeren. In de hoek staat een enorme paradijsvogelplant, omringd door een boeddhabeeld, een zoutlamp en brandende kaarsen. De open kasten zijn gevuld met paarse meditatiekussens, donkerblauwe dekentjes en yogamatjes. Door de hoge ramen lijkt de plek licht en ruim.

“De spirituele energie in deze stad is heel hoog,” zegt de meditatie- en healingcoach. “Het viel mij op dat Nederlanders erg openstaan voor yoga, daarom wil ik mijn ervaringen hier delen.”

De studio opende begin deze maand zijn deuren. Om de maand verruilt Mittal zijn Amsterdamse verblijf in voor Punjab, een regio nabij de Himalaya, waar het hoofdkwartier van zijn yogastudio’s is gevestigd.

Met zijn kleine, hechte team hoopt Mittal de Amsterdammers die even willen ontsnappen aan de hectiek van de stad rust te bieden. Naast yoga-, meditatie- en healingsessies organiseert Divine Soul Yoga ook workshops en maandelijkse yogaretreats.

Het aanbod varieert van zwangerschapsyoga en meditatiesessies tot vinyasa en zoo yoga, met poses gebaseerd op dierenhoudingen. Een losse les kost 7 euro, een wekelijkse rittenkaart kost 12 euro en een maandelijks abonnement 40 euro. Kom na de les tot rust met een gratis drankje en neem de yogalessen mee naar huis met Divine Souls audiofragmenten.

Divine Soul Yoga Studio Bernissestraat 12b

