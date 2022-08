Bij deze workshop leer je geitengeurtjes en gistparfum maken

Beeld Shutterstock

Wat leren deelnemers?

“Ik laat eerst geurstoffen rondgaan, waarbij de deelnemers mogen benoemen wat ze ruiken. Het is mooi hoeveel associaties er dan naar boven komen. Ik wil laten zien dat je met je neus op microniveau de wereld kunt beleven. Als je bij een geurworkshop wegloopt, denk je altijd iets anders over de wereld dan daarvoor.”

En iedereen maakt een parfum?

“Klopt, in de geur van een geit, komkommer, gist, gras... een steen zou ook nog kunnen. Aan het eind laten we het resultaat aan iedereen ruiken. Je hoeft dan niet bang te zijn dat iemand jouw parfum niet lekker vindt. Dat is soms zelfs de bedoeling.”

Hoe maakt u zo’n geur na, bijvoorbeeld van een geit?

“Het helpt me om geitenkaas te ruiken of naar een stal te gaan. Ook kom ik een eind met beredeneren. Als ik koeienpoepgeur moet maken, bedenk ik: een koe eet gras, dus in de koeienpoepgeur zullen stoffen zitten die ook in gras voorkomen.”

Zouden we ons meer moeten focussen op geur?

“Ik merk dat die trend al is ingezet. Misschien door corona, nu mensen weten wat het verliezen van geur betekent. Ook zijn we de laatste jaren overvoerd met beeld en geluid. We raken geïnteresseerd in wat we met andere zintuigen kunnen.”

Hoe ruikt Amsterdam voor iemand met zo’n sterke neus?

“In de zomer ruik ik vooral de grachten. Vroeger waren dat open riolen, maar tegenwoordig zijn ze schoon, waardoor het een groenige doperwtengeur krijgt. Klinkt misschien niet lekker, maar ik vind het heerlijk.”

Workshop Smelling Like Another Being bij Mediamatic. Maandelijks vanaf vrijdag 12 augustus.