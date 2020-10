Bij deze thuiskoks in Amsterdam kun je heerlijke gerechten afhalen

Yola Mexican Bakery

Yolanda Rateike (28) van Yola Mexican Bakery groeide op in een dorpje in het zuiden van Mexico. Haar passie voor koken heeft ze overgenomen van haar moeder. “Onze keuken rook altijd naar suiker, bloem, vanille en boter.” Toen ze in Amsterdam kwam wonen besloot ze haar eigen Mexicaanse bakkerij te beginnen. Rateike maakt onder andere concha’s (€2), zoete broodjes die in Mexico ontzettend populair zijn. Je kunt ze bestellen via haar online shop.

www.yolamexicanbakery.com

Caseificio Paestum

Bij mozzarellafabriek Caseificio Paestum in Nieuw-West wordt mozzarella op de traditionele Italiaanse manier gemaakt. Eigenaar Pietro de Simone (73) levert zijn mozzarella (€5), ricotta (€5) en burrata (€6) aan restaurants en broodjeszaken, maar ook aan particulieren. Je kunt de producten bestellen via de site. De Simone: “Italianen die in Nederland wonen vallen ons bij wijze van spreken huilend in de armen, omdat onze mozzarella net zo is als in Italië.”

www.caseificiopaestum.nl

Double Truffle

De truffelpasta van Willem Bouman (20) is al jaren een begrip binnen zijn vriendenkring. Daarom kwam zijn vriend Axel Bockting (20) tijdens de eerste coronagolf met het idee om de pasta en nog zeven andere gerechten, waaronder truffelfrietjes (€4) en een truffelburger (€9), te gaan verkopen via Instagram. “We willen luxe truffelgerechten voor een eerlijke prijs verkopen,” zegt Bockting. Er kan zowel bezorgd als afgehaald worden.

@doubletruffle.amsterdam

Mange-tout

Ondanks de naam kun je bij Mange-Tout niet alleen maar Franse gerechten bestellen. Eigenaar Erica Egberts (63): “Ik ben helemaal gek op Frans eten, maar kook net zo lief Thais of Italiaans. Het is maar net wat mensen graag willen.” Bij Mange-Tout kookt en serveert Egberts het eten op welke plek je maar wil. Er is een breed scala aan luxueuze suggesties: van een langzaam gegaarde reuze-ui tot een terrine van paling. Een driegangenmenu is exclusief wijn en kost tussen de 25 en 30 euro.

www.mangetout-amsterdam.nl

Hummus and habibis

Badr Dabbagh (27), student communicatiewetenschappen, verkoopt zijn ­Syrische veganistische specialiteiten via Instagram. Je kunt pita’s met hummus (5 ons voor €7), baba ganoush (5 ons voor €10) en Syrische rijstcake (€2) laten bezorgen. Vijf jaar geleden vluchtte Dabbagh uit Syrië. “Ik kon in Nederland nergens goede hummus vinden, dus besloot ik het zelf te gaan ­maken. Ik had nooit gedacht dat ik zou gaan koken als bijbaan, maar het is een leuke ervaring waar ik erg van geniet.”

@hummus.and.habibis

ZeeburgerDish

Rob Aarts (45) is al 25 jaar chef-kok. Toen hij tijdens de eerste lockdown thuis kwam te zitten, besloot hij samen met zijn vrouw Suzanne Arbeid (40) elke zaterdag een gerecht te bereiden dat mensen kunnen ophalen. “De twee grote ramen van ons huis aan de straatkant gooien we open, waardoor het net een loket wordt,” zegt Arbeid. Het menu wisselt, van gegrilde zeebaarsfilet tot confit de canard en Hollandse asperges (allemaal €17,50).

zeeburgerdish@hotmail.com

Catering Roos

Het eten dat Fayza Ouayat (46) in buurthuizen kookt, werd zo goed ontvangen dat ze een catering begon. Meestal schaft de pot Marokkaans, ­zoals couscous (€15) of harira (€3,50), maar ze bereidt ook Surinaams en ­Nederlands eten. “Ik kook het eten zo kort mogelijk voordat het wordt opgehaald, zodat alles lekker vers blijft.” ­Bestellingen kun je plaatsen via haar ­Facebookaccount en kunnen bij haar thuis worden opgehaald in Diemen.

www.facebook.com/jara.rim.92

Not just hummus

De reden dat Nour el Barraj (28) met koken begon, was omdat ze merkte dat mensen in Nederland maar weinig kennis hebben over eten uit het Midden-Oosten. “Er is veel meer dan alleen hummus en falafel. Ik wil mensen laten kennismaken met minder bekend eten uit die regio, zoals bepaald gebak,” zegt El Barraj. Via Instagram verkoopt ze desserts zoals knafeh, een filodeeggebakje met zoete kaas en pistaches, en namoura, cake met amandelen (beide €15 voor zes stuks).

@notjusthummus