Bij deze moderne herberg op de Haarlemmerdijk drink je natuurwijn bij een bord Romeins eten

De keuken van restaurant Calisto is Italiaans met een specifieke focus op Rome. Beeld Jakob van Vliet

In de 17de eeuw was het pand op een hoek van de Haarlemmerdijk een kroeg annex herberg, waar zeebonken de nacht doorbrachten. De klandizie is veranderd, het concept is gebleven: op de verdiepingen boven het restaurant Calisto zit een gelijknamig hotel met tien kamers.

Het restaurant en het hotel horen conceptueel bij elkaar maar functioneren in de praktijk los: zo wordt er beneden geen ontbijt of lunch aangeboden aan hotelgasten.

Medeoprichter Bob Nagel (33) begon onder andere café Binnenvisser op de Bilderdijkstraat. Daar begon Nagel jaren geleden met een focus op natuurwijn, toen dat volgens hem nog geen wijdverspreid fenomeen was in Nederland: “Dat was supervet. Er zit een hele cultuur omheen die in Amsterdam toen een beetje opkwam. Het was nog niet zo voor een jong publiek.”

Dat is inmiddels veranderd, maar de focus is bij Calisto hetzelfde: de ruime wijnkaart bestaat volledig uit biodynamische wijnen. De keuken is Italiaans met een specifieke focus op Rome, waar veel wordt gekookt met ongebruikte delen van het dier, bijvoorbeeld een gegrild runderhart met artisjokken (€14).

Maar er zijn ook meer conventionele Italiaanse gerechten, zoals de pappardelle alla Genovese (€18) op een basis van gestoofde ui met een ragout van lamsvlees. De venkelsalami is vanuit Italië geïmporteerd van de door Netflix bekende slager Dario Cecchini.

Nagel heeft ambitie met het hotel-restaurantconcept: “Ik hoop dat Calisto een bestemming wordt voor culinaire toeristen. Dat je hier een glas wijn komt doen op het terras, de avond blijft slapen en dan naar andere toffe restaurants in de stad gaat.”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.