Bij deze koffiezaak hoef je niks extra’s te betalen voor havermelk

Beeld Jakob van Vliet

Op de hoek van de Ten Katestraat zit sinds juli de eerste koffiezaak van koffiebrander Five Ways. Een branderij die Benjamin Kozica-O’Callaghan (27) in 2017 begon in Melbourne, en die in 2018 met hem meeverhuisde naar Amsterdam waar hij sindsdien woont. “Ik kwam voor een tweedaagse vakantie, en ben nooit meer vertrokken.”

In de open ruimte met grote ramen en uitzicht op de markt klinkt hiphop uit de speakers. Aan de lange bar staan vijf van de nieuwste grinders met bonen voor elke soort koffie. Naast die voor filterkoffie is er een boon speciaal voor alle melkkoffies, een voor de zwarte koffies, een funky one voor de liefhebbers en een decafé.

Kozica-O’Callaghan opent de zaak samen met Paul Jenner (50), een van de oprichters van koffiezaak Lot Sixty One. Een pionier op het gebied van specialty coffee in Nederland, en een waar begrip in Amsterdam. Ze komen beiden uit Australië maar hebben elkaar in Amsterdam, waar Jenner al sinds de jaren negentig woont, leren kennen.

Het doel: specialty coffee – koffiebonen van de allerbeste kwaliteit – voor een toegankelijke prijs. Dat lukt: een zwarte koffie kost €2,25, op de meeste andere plekken betaal je minimaal €3. De melkkoffies zijn €3,25, maar voor een plantaardige melk, zoals havermelk, betaal je niet extra zoals vaak gebruikelijk is. Jenner: “Het is absurd mensen extra te laten betalen voor het maken van de bewuste keuze.”

Five Ways Coffee Roasters Kinkerstraat 186

