Bij deze hiphopschool in Zuidoost volg je lessen in breakdance, rap, dj’en en spoken word

Beeld Birgit Bijl

Voor de ramen van de Foundation Amsterdam HipHop Academy in hartje Zuidoost zijn rood-wit-zwarte ballonnen opgehangen om de opening te vieren. De 51-jarige goedlachse John Agesilas – onder meer bekend als mede-initiator van hiphopfestival Summerdance Forever – geeft een kijkje in de keuken van zijn nieuwe project. Bij de aankoop van het pand was het niet meer dan een lege ruimte met een laminaatvloer, en toch zag hij meteen potentie. “We hebben alle ruimtes en studio’s er zelf in laten zetten.”

De studio, die de school in samenwerking met radiostation FunX gebruikt, kijkt via een raam uit op een van de danszalen met een spiegelwand. Door de tl-buizen aan het plafond oogt de ruimte wat ongepolijst, en daardoor juist ‘urban’. Het gebouw ademt hiphop – precies wat Agesilas voor ogen had. Hij wil het genre professionaliseren en daarmee in leven houden.

Op het rooster komen alle facetten van hiphop voorbij: spoken word, rap- en dj-lessen, theater, breakdance. Daarnaast wordt ook de ontstaansgeschiedenis van hiphop behandeld. Afhankelijk van het aantal lessen dat je volgt, betaal je tussen de 40 en 150 euro per maand. Voor stadspashouders is dit 1 euro per les.

Agesilas hoopt ooit een voltijd ­vervolgopleiding van Foundation te kunnen maken. “Het is de bedoeling dat het ooit een échte academie wordt. Dat zou natuurlijk het allermooist zijn.”

Foundation Amsterdam HipHop Academy Bijlmerplein 141

