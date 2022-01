Bij deze groenteboer gaat het in de lockdown alleen maar beter

John Doodeman: ‘Je merkt dat iedereen lekker wil koken met verse producten.’ Beeld Jakob van Vliet

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“Het klinkt misschien oneerlijk tegenover de andere sectoren, maar voor ons is de drukte juist toegenomen. Vooral in de eerste lockdown merkte je dat mensen behoefte hadden aan gezonde producten als gember en kiwi. Die vraag was toen extremer dan nu. De gewenning lijkt momenteel wat meer in te treden. Over de hoeveelheid klanten mogen we echter nog steeds niet klagen. Mensen kunnen natuurlijk niet naar het restaurant, dus je merkt dat iedereen lekker wil koken met verse producten.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Het is naar mijn idee moeilijk om dat te voorspellen. Gebleken is dat het virus erg ongrijpbaar is. Voor ons zal de drukte wel blijven. Dat merk je ook wel aan de reacties van klanten. Ze zijn blij dat ze nog bij ons terechtkunnen.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“Dat is eigenlijk niet nodig geweest. We draaien lekker en mensen blijven graag bij ons langskomen. Daarom varen we dezelfde koers als we altijd hebben gedaan.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Doordat we gewoon een heel leuke klantenkring hebben, houden we makkelijk de moed erin. Ik ben afgelopen maanden ernstig ziek geweest. In die periode heb ik zulke mooie reacties en steunbetuigingen gekregen van klanten. Ze stuurden me kaartjes waarop ze me sterkte wensten. Er zit zelfs een klant tussen die me nog elke week een kaart stuurt met een mooie tekst erop. Dat geeft veel kracht in een moeilijke periode.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Ik ga sowieso lekker naar Ajax toe. Als seizoenkaarthouder mis ik dat enorm. Daarnaast wil ik graag weer naar de bioscoop en lekker uit eten met mijn vrouw. We gaan dan bij café Schinkelhaven zitten. Daar kun je gezellig een sateetje eten. Het is er toegankelijk, zonder te veel poespas.”

