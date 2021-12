Bij deze bijles betalen ouders voor hun eigen kind en voor een ander kind

Beeld Shutterstock

Wat is jullie concept?

“We hebben dit opgezet omdat de kansenongelijkheid qua bijles heel groot is in Nederland, en steeds groter wordt. Daar wilden we iets tegen doen. Er zijn gelukkig veel initiatieven die gratis huiswerkbegeleiding of ondersteuning aanbieden, maar dat geven vrijwilligers dan vaak, of de bijlesdocent die er niet voor wordt betaald. Wij dachten: waarom betaalt de ouder niet alleen voor zijn eigen kind, maar ook voor een kind voor wie bijles niet toegankelijk is? De bijlesdocent krijgt dan betaald, terwijl het kind gratis bijles ontvangt.”

Gaven jullie zelf al bijles?

“Ja, en daardoor hadden we het vaak over dit onderwerp. Ik heb ook een scriptie geschreven over kansenongelijkheid door het schaduwonderwijs. We kregen alle drie steeds meer een knoop in onze maag erdoor, ook nadat we de serie Klassen hadden gezien. Want als je bijles geeft, draag je toch bij aan het probleem.”

Jullie gaan dus ondernemen, naast het studeren.

“Het idee is om te kijken hoever we komen. Op dit moment helpen we drie leerlingen die niet hoeven te betalen. We hopen dat na de kerstvakantie nog meer aanmeldingen komen. Dan gaan we ook bijlesdocenten in dienst nemen.”

Ouders moeten dan wel extra betalen?

“Ja, een beetje. Het kost 35 euro per uur. Een redelijk bedrag, vergeleken met de rest van de markt. Bijles kost vaak tussen de 30 en 40 euro per uur, bij officiële bijlesinstituten.”

En ouders helpen een ander.

“Dat zou extra motiverend moeten werken. We hopen ook dat we meer bewustwording creëren over het feit dat bijles een luxeproduct is, dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is.”