Bij deze Amsterdamse koffiezaak komt alles en iedereen vers uit de bajes: ‘Zonder Zuivere Koffie was ik in oude patronen verzeild’

De oprichter van Zuivere Koffie, Jemuel Lampe. ‘Nooit bedacht dat zoiets echt zou kunnen.’ Beeld Dingena Mol

Op de stoep van de Haarlemmerdijk zit Jemuel Lampe (44) voor de net geopende koffiebar Zuivere Koffie. Met op de achtergrond het voorbijrazende Amsterdamse fietsverkeer vertelt hij, zittend op een geleende stoel, over zijn nieuwe zaak. Als de eigenaar van het naastgelegen steakhouse naar buiten stapt, begroet Lampe hem opgewekt: “Ha buurman, ik heb effe je stoel gestolen!”

Lampe kan het tegenwoordig met een kwinkslag zeggen. Maar vroeger was hij een boef, en niet bepaald een kruimeldief: in totaal zat hij zes keer vast, onder andere in Den Haag, Rotterdam en ‘een hele korte vakantie ergens anders’. Zijn laatste detentie stamt uit 2005. “Toen heb ik gezworen om nooit meer met justitie in aanraking te komen. Dat is helaas niet gelukt, ik zie die mensen weer dagelijks. Maar dan op de goede manier.”

Positief contact met de penitentiaire inrichting (PI). Dat begon in 2015, toen Lampe al jaren in de koffiewereld zat en meedeed aan baristakampioenschappen. Er kwam een belletje uit de bak: of hij niet een keer wilde langskomen in de voor hem onbekende gevangenis van Heerhugowaard. “Een gevangenis – daar had ik natuurlijk weinig zin in, maar ik ben toch gegaan. Directeur Frans Douw zei tegen me: ‘Leuk dat je nu in de koffie werkt, maar waarom kom je niet dichter op het probleem zitten?’” Snel daarna lag er een plan: Lampe ging koffie branden in het cachot.

Hij is de gevangenisdirecteur nog altijd dankbaar voor zijn initiatief: “Nooit bedacht dat zoiets echt zou kunnen. Met mijn verleden had ik ook nergens kunnen aankloppen. Ik zie Douw echt als mentor en als klankbord. Hij heeft een geweldige deur voor ons geopend.”

Meer menselijkheid

Het experiment in Heerhugowaard beviel, en Zuivere Koffie verhuisde mee naar het in 2016 geopende justitieel complex Zaanstad. Daar werd een gloednieuwe bajesbranderij- en bakkerij gevestigd. De koffieroasts, boterkoeken en brownies die er van de band rollen zijn al een aantal jaar te koop binnen en buiten de gevangenis.

En nu is er dus een eerste Amsterdamse vestiging op de Haarlemmerdijk, waar niet alleen de producten maar ook de werknemers vers uit de bajes zijn.

Stephan (33), staat in de zaak cappuccino’s te maken. Hij is nu vijf weken ‘buiten’ en in dienst van Zuivere Koffie. Daarvoor zat hij 24 maanden vast in verschillende gevangenissen voor een vermogensdelict. “Ik wilde mijn leven direct al anders invullen maar vond het lastig wat die ‘anders’ dan zou zijn.” Dus klopt Stephan aan bij een oud contact. “Ik kende Jemuel al van buiten. Hij schrok toen ik hem belde vanuit detentie.”

Maar Stephan bleek aan het juiste adres. Hij kon in Zaanstad aan de slag tussen de koffiebonen. Het was een verademing ten opzichte van het andere gevangeniswerk: “Normaal gesproken moet je beugeltjes in elkaar draaien in zalen van grijs beton. Maar in de branderij zijn er warme, chocoladebruine kleuren en tapijtjes. Zo’n omgeving brengt meer menselijkheid naar boven.”

Andere Zaanse ex-gedetineerden bevestigen de goede naam van Zuivere Koffie binnen de Zaanse gevangenis. Jerry (42): “Er zitten veel mensen in detentie die helemaal niet per se op zoek zijn naar iets nieuws. Maar voor de mensen die echt een verandering wilden, was Zuivere Koffie een goede optie.”

Met enkelband

Jeroen (60) beaamt: “Ja, dat was wel een soort erejobbie. En je had natuurlijk goede koffie voor jezelf.” Op een bankje op de Haarlemmerdijk blaast hij in alle vrijheid wat tabaksrook uit. Vroeger zat hij in de horeca, en later in de meubels, tot hij in de cel belandde.

In de Zaanse gevangenis werkte Jeroen zich binnen Zuivere Koffie op tot allround medewerker hoofdkantoor. “Eerst zat ik in de reguliere werkzaal van Zaanstad, met een hoop Top 600-schoffies die met van alles gooiden. Maar ik viel positief op bij een werkmeester. Toen dacht ik: toch maar effe kijken bij die branderij.”

Al snel werd Jeroen verantwoordelijk voor de selectieprocedure van de branderij en bakkerij. Want niet alle gedetineerden zijn ‘zuivere koffie’. Een groene status hebben is een vereiste. Gevangenen met een rode status, oftewel onruststokers, kunnen er niet aan de slag. En Jeroen (“zo groen als wat”) benadrukt dat de uitverkorenen het gegeven vertrouwen wel moesten waarmaken: “Niemand staat met een zweep achter je, maar er moet geen rottigheid komen. We betalen wel zaalhuur aan justitie en we willen niet dat iemand zegt: ‘mijn boterkoek is wel heel erg zout.’”

Binnen boden de branderij en bakkerij ritme en zingeving in een aangename(re) omgeving. Maar de drie ex-gedetineerden merkten buiten pas waar de grootste kracht van Zuivere Koffie ligt: als brug tussen gevangenis en maatschappij.

“Zonder Zuivere Koffie was de kans groot dat ik in oude patronen was verzeild.” Stephan praat open over zijn re-integratieproces en de ondersteuning die Zuivere Koffie daarin gaf. “Toen ik op een vrijdag met enkelband buiten kwam, ben ik met mijn dochtertje en Jemuel een patatje gaan eten. De volgende maandag stond ik koffie te zetten bij de vestiging in Zaandam.”

Alternatief netwerk

Maar de weg terug was niet zonder hobbels. Stephan vertelt hoe moeilijk het is om in je eentje voor het rechte pad te kiezen als je terugkomt in een wereld die verwacht dat je niet bent veranderd. “Als je je leven wilt veranderen, maar je weet de weg niet, en niemand neemt je mee en geeft je ruimte... Uiteindelijk moet toch je koelkast gevuld worden, en je netwerk is het netwerk dat je hebt achtergelaten.”

Zuivere Koffie bood Stephan een alternatief netwerk, wat betekende dat hij oude vriendschappen ongemerkt achter zich liet: “Eigenlijk was je met elkaar omdat je samen verdiende of dezelfde droom had. Als je die droom niet meer deelt, dan is de binding weg. Voor bepaalde dingen word je niet meer gevraagd. Dat is eigenlijk precies wat je wil, maar in het begin ook pijnlijk.”

Ook Jerry benoemt het belang van een alternatief netwerk bij terugkomst in de maatschappij: “Vind maar eens iemand die jou helemaal niet kent en die je een kans gaat geven vanuit zo’n situatie. Dan mag je echt wel honderd telefoontjes gaan plegen.”

Jemuel Lampe (tweede van rechts) met Zuivere Koffie-medewerkers Stephan, Jeroen, en Jerry (v.l.n.r.) in de onlangs geopende koffiewinkel op de Haarlemmerdijk. Beeld Dingena Mol

Interesse buitenland

Kan de filosofie van Zuivere Koffie overal werken? En waarom wordt deze methode niet al langer gebruikt? Volgens Lampe zijn er inmiddels al ruim honderd ex-gedetineerden aan werk geholpen. Een geslaagde terugkeer in de maatschappij ziet hij als “de vrucht van het werk”. En Zuivere Koffie heeft grote plannen. De ambitie is om naar alle Nederlandse gevangenissen uit te breiden. Ook buitenlandse bajes hebben inmiddels interesse getoond.

De ervaringsdeskundigen zelf kennen geen spoortje van twijfel. “Absoluut”, verzekert Stephan. “Wij zeggen: je bent niet het delict dat je hebt gepleegd. Mensen oprecht een nieuwe kans bieden werkt echt. Door Zuivere Koffie heb ik trainingen mogen geven in België, heb ik voor de Raad van Europa gestaan. Buiten Zuivere Koffie zie ik dat nog veel te weinig gebeuren.”

Jerry denkt wel te weten waarom het concept van Zuivere Koffie niet al lang is ingeburgerd in Nederland. Met overtuigde toon: “Omdat een groot deel van de maatschappij wegkijkt. Weinig mensen beseffen dat je op zo’n makkelijke manier het verschil kan maken. Als duizend, nog sterker, honderd ondernemers hieraan meedoen, dan zouden we in principe bijna het hele probleem kunnen dekken, snap je?”

Individueel hebben de mannen nog genoeg ambitie. Stephan en Jerry houden van presenteren en sluiten een eigen carrière als ondernemer niet uit. Jan is tevreden zo. “Ik vind dit schitterend. Het geeft mij veel voldoening. Laatst kwam een vrouw langs die zei: ‘Mijn man gaat nu ‘zo’ (wijst omhoog) dankzij jullie!”

De ex-gedetineerden wilden niet met hun achternaam in de krant.

Zuivere Koffie: Amsterdamse naamgenoot Met de vestiging op de Haarlemmerdijk kent Amsterdam nu twee koffiezaken genaamd Zuivere Koffie. Er zit er namelijk ook al jarenlang een op de Utrechtsestraat. Los van de naam hebben ze niets gemeenschappelijks. Lampe: “Qua merkregistratie is ‘Zuivere Koffie’ niet te claimen. Dus we zitten niet in elkaars vaarwater.” Op de Utrechtstraat beamen ze dat: “Wij zijn er heel erg voor de buurt. Onder vaste klanten is weinig verwarring.”