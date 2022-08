Bij dessertbar Sea Salt and Chocolate eet je verrassende zoetigheden

Beeld Daphne Lucker

Bij de meeste taartenwinkels valt, door de felroze en neon aankleding, het glazuur soms spontaan van je tanden. Bij Sea Salt and Chocolate op de Haarlemmerdijk gebeurt dat niet: het overwegend zwarte en goudkleurige interieur geeft de dessertbar een luxe uitstraling.

Toen eigenaar Renjana Mathew (47) jaren geleden met haar man Danny van der Voorden (47) naar Amsterdam verhuisde, begon ze met het bakken van taarten en lekkernijen in haar eigen keuken. Bij bezorgbedrijven als Deliveroo gingen haar zoete baksels als warme broodjes over de toonbank, waarna ze besloot een zaak te openen in De Pijp

Sea Salt and Chocolate werd een groot succes. Mathew droomde van een uitbreiding van haar bedrijf. Ze kwam erachter dat een echte dessertbar, zoals je die hebt in New York of Londen, nog ontbrak in Amsterdam. Die is er nu dus: “Bij ons eet je dessertwaardige gerechten per plank met bijpassende wijn.”

De slogan van de dessertbar luidt: ‘expect the unexpected’. Die uitspraak wordt met de toetjes meer dan waargemaakt. Kies je bijvoorbeeld voor de Cheese Platter Gone Right (€12,50), dan kun je onder andere smullen van een blauwe-bessen-crème brûlée, een geitenkaascake en zandkoekjes met rozemarijn.

Ieder toetjesmenu heeft een bijpassende dessertwijn, speciaal door een sommelier uitgekozen. Zo maakt een glas mousserende sake (€10) de Matcha Gets A Mad Makeover (€12,50), een matcha-panna cotta met popcornijs, helemaal af.

Sea Salt and Chocolate

Haarlemmerstraat 108A

