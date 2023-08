Bij De Ysbreeker zul je nooit van je stoel vallen van het eten, en toch komen we terug (7-)

Deze zomer is Mara Grimm op zoek naar het lekkerste terras van Amsterdam. In de vijfde aflevering schuift ze aan bij De Ysbreeker, een klassieker die zelden echt verrast en tóch pleziert.

Bestaan er restaurants waar je het matige eten op de koop toe neemt? Gek genoeg denk ik van wel. De beste voorbeelden daarvan zijn wat mij betreft te vinden in Parijs, bij grote brasserieën als La Coupole en Lipp. Het eten is er zelden écht slecht, maar zeker ook nooit fantastisch. Desondanks kom ik er graag. Voor de grandeur, voor de onberispelijk geklede obers die met grote plateaus door de zaak snellen en voor de oesters en champagne natuurlijk, want daarmee gaat in Parijs zelden iets mis.

Ik moest eraan denken toen ik een hapje gortdroge brioche nam bij De Ysbreeker. Deze klassieker begon in de 18de eeuw als herberg en is vernoemd naar de ijsbreker die in die tijd voor de deur in de Amstel lag. De geschiedenis is rijk; van biljartwalhalla tot het centrum van de Sturm und Drang en van balletstudio tot locatie van de talkshow van Adriaan van Dis. De Ysbreeker was het allemaal. In 2010 ging het op de schop, met als resultaat een grootse en ruimtelijke zaak vol historische details. Het publiek is nog steeds gemêleerd, al worden tijdens ons bezoek de VPRO gids-lezers en gezinnen met kinderen ­volledig overschreeuwd door bierdrinkende studenten.

Het terras is een van de bekendste van de stad. Je zit op iconische Luxembourgstoeltjes onder Terminator-­achtige ­parasols, die ongetwijfeld bestand zijn tegen een ­willekeurige klimaatramp maar ook zorgen voor een zwembad-akoestiek. Voordeel is wel dat je tijdens een zomerse bui niet naar binnen hoeft te rennen en gewoon kunt doen alsof het een tropische dag is. Dat doen wij ook en bestellen een glas betaalbare rosé uit de Languedoc van De Ysbreeker zelf – een blend van grenache en syrah.

Aan de natte kant

De menukaart zit zo goed in elkaar dat je er op ieder moment, in elke bui mee uit de voeten kunt: lunchen met kreeft en een goede fles wijn, borrelen met een huisgemaakte gehaktbal en een van de vele bieren van de tap, of dineren, zoals wij. Bovendien staat hij vol goede leveranciers: kazen van Kef, appeltaart van Kuyt, garnalenkroketten van Holtkamp en paté van Diny Schouten. Mocht u die laatste niet kennen: in haar Pasteibakkerij in de Rivierenbuurt maakt Diny patés waar ze in Frankrijk jaloers op zouden zijn. Bij De Ysbreeker staat haar terrine pieds de cochon op de kaart. Die wordt geserveerd met kropsla, cornichons en remoulade; aantrekkelijk gepresenteerd, alleen jammer dat de remoulade aan de natte kant is en het bolletje ­brioche erbij zo droog dat we snakken naar een slok wijn. Helaas is ons glas leeg en duurt het even voor we een nieuwe kunnen bestellen. Eigen schuld, want tel een zomerse vrijdagavond en flink personeelstekort bij elkaar op en je weet: bestel per fles, niet per glas.

Dan maar verder met de soft shell crab met limoenmayo en Aziatische salade van mijn tafelgenoot: het krabbetje is crispy en licht gefrituurd, maar je betaalt 16,25 euro voor een wel erg kleine portie. Vis, schaal en schelpdieren zijn een stuk duurder geworden, maar dit doe ik niet nog een keer. Een gerecht met Noordzeekrab lijkt me dan ook een betaalbaar, ­duurzamer en minstens zo ­lekker alternatief.

Mollige mosseltjes

Van de veganistische hoofd­gerechten proeven we ravioli met paddenstoel en artisjokkencrème. De ravioli is gul van portie en goed al dente gekookt, maar krijgt helaas allerlei garnituren mee die meer kwaad doen dan goed. Een totaal overbodig handje koude cress bijvoorbeeld, en iets dat voor balsamico zou moeten doorgaan, maar naar Hero-frambozenjam smaakt. Over het algemeen kun je veel kanten met me op, maar bij ravioli met Hero trek ik wel de grens.

Gelukkiger worden we van de moules frites; een pan vol mollige mosseltjes die worden geserveerd met redelijke frites en een paar sausjes die ik zou laten voor wat ze zijn, want dat is alleen maar zonde van de smaak. Over zonde gesproken: er zit wortel door de mosselgroente. Ik weet dat half Nederland dat doet, maar het is een eigenaardige gewoonte, omdat de zoetheid van wortel de zilte smaak van mosselen overschreeuwt.

Bij de koffie nemen we een cannelé met misoboter. Die laatste had beter in de keuken kunnen blijven, want hij is ijskoud, keihard en – ik wist niet eens dat dat kon bij boter – volledig uitgedroogd. De cannelé zelf is gelukkig een genot; een licht krokante buitenkant met een donkere karamelsmaak en een chewy binnenkant. Ook de ­Weespermop is prima. Dit koekje van amandelspijs staat voor 1,75 euro op de kaart; een uitstekend idee, aangezien genoeg mensen wel iets zoets bij de koffie willen maar geen zin hebben in een volledig dessert.

Lang verhaal kort: je zult hier niet snel van je stoel vallen van de kwaliteit van het eten en soms slaat de keuken zelfs volledig de plank mis, maar dankzij een goed doordachte menukaart en nog betere leveranciers komen ze bij De Ysbreeker best een eind. Ik kom dan ook vast nog wel een keer terug – al houd ik het dan gewoon bij bitterballen en een glas champagne.

De Ysbreeker Weesperzijde 23

ma-zo 08.00 tot 01.00 uur

7- Best

De paté van Diny Schouten, alleen jammer van die gortdroge brioche erbij.

Minder

De misoboter bij de cannelé is ijskoud, keihard en volledig uitgedroogd.

Opvallend

Het pand van De Ysbreeker is ontworpen door dezelfde architect als het Concertgebouw: Dolf van Gendt.

Leukste tafel

Alle tafels aan de buitenste randen van het terras, bij voorkeur die met uitzicht op het water.