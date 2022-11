Bij de woning van Amine stond de wc in de tuin en in de badkamer hingen overal losse stekkers. ‘Douchen was op eigen risico’

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Met welke dromen begonnen huizenjagers en welke zijn daar nog van over?

Amine Hanouche (26) woonde tot zijn achttiende in Bos en Lommer, de buurt waar zijn ouders gingen wonen nadat ze als twintigers uit Marokko waren vertrokken om in Nederland een betere toekomst op te bouwen. “We woonden er met zijn vijven, ik heb een oudere broer en een zusje, in een appartement van 55 m². Ik had al snel behoefte aan meer privacy en bleef steeds vaker weg van huis. Ik sliep dan bij vrienden. Uiteindelijk escaleerde de situatie met mijn ouders en liep ik van huis weg.”

Zijn vrienden met Nederlandse ouders werden op hun achttiende allemaal ingeschreven bij Woningnet: “Mijn ouders hadden daar geen notie van. Ik had mezelf destijds meteen moeten inschrijven, maar dat kostte 50 euro; geld dat ik op dat moment goed kon goed gebruiken voor andere dingen.”

Amine klopt aan bij een vriend die in zijn huis nog een klein kamertje overheeft waar precies een bed in past. “Ik huurde de kamer voor 300 euro per maand, maar kon me er niet inschrijven.”

Terug naar ouderlijk huis

De situatie is niet ideaal en na een jaar gaat hij met drie vrienden op zoek naar een huis om te delen. “We vonden er via een makelaar een in de Vechtstraat. We moesten 1000 euro sleutelgeld betalen, iets wat eigenlijk illegaal is, maar wat we toch maar deden. Na er twee jaar gewoond te hebben, vertrokken er twee vrienden en met zijn tweetjes konden we de huur van 1800 euro niet meer opbrengen. Via via kwam ik toen terecht in een woning in de Kerkstraat, met twee huis­genoten. Alles in het huis was oud en kapot. Het ­toilet stond in de tuin en in de badkamer hingen overal losse stekkers; douchen was op eigen risico. Toch woonde ik er vier jaar met heel veel plezier.”

Tot de bovenburen de onveilige situatie melden bij de gemeente en de huisbaas gedwongen wordt om te renoveren. “Mijn vrienden en ik stonden per direct op straat. Terugkeren was wel een optie, maar de huur zou worden verhoogd naar 900 euro per maand. Er zat voor mij toen niets anders op dan weer terug te keren naar mijn ouders.”

In Bos en Lommer moet Amine, op zijn 24ste, opnieuw een kleine kamer delen met zijn broer. “Het was tijdens corona. Om met vijf personen tijdens de lockdown voortdurend thuis te moeten zijn in een ruimte van 55 m2, was erg beklemmend. Na zes jaar op mezelf te ­hebben gewoond voelde het alsof ik weer terug was bij af. Ik sliep nauwelijks bij mijn ouders, meestal bij vrienden. Dat was heel gezellig, maar het ging steeds minder goed met me in die tijd. Dat begon mijn vrienden ook op te vallen. Ik zocht intussen wel door naar een huis, maar ik kon niks vinden.” Een huis in de buurt waar hij geboren en getogen is, is dan ook allang niet meer te betalen: “Sinds de buurt Bolo wordt genoemd zijn de huurprijzen enorm gestegen. Daar heeft de gentrificatie wel voor gezorgd.”

Creatieve huisgenoten

In april van dit jaar start Amine met het Openlucht Atelier, waar Amsterdamse ­creatieve makers de kans krijgen werk te exposeren. “Ik had een tender van de gemeente gewonnen om invulling te geven aan de plek bij Het ­Stenen Hoofd en mag dit nu drie seizoenen doen. Daar hoef ik gelukkig geen huur te betalen, anders had ik dit niet gekund.”

‘Ik huur een kamer van 12 m2 voor 720 euro per maand.’ Beeld Jakob van Vliet

Na twee jaar bij zijn ouders wil Amine weer een eigen plek vinden, dus laat hij aan iedereen die zijn pad kruist weten dat hij een kamer zoekt. “Via een vriend kreeg ik te horen ik dat er een kamer vrijkwam in een huis in de Spaarndammerbuurt. Ik bleek de bewoners al te kennen en ik mocht er meteen intrekken. Ik huur een kamer van 12 m2 voor 720 euro per maand. Dat is niet niks, maar het is het me helemaal waard. Niet alleen omdat ik nu weer een eigen plek heb, wat voor rust zorgt, maar ook omdat ik het huis deel met een aantal creatieve geesten: Robert en Felix ontwerpen schoenen onder de naam Sine & Cosine en Anne is modestylist.”

“Ik hoop dat ik hier voorlopig nog wel even kan blijven wonen. Iedere dag zie ik berichten op Instagram van mensen op zoek naar een huis, de ­situatie is heel zorgelijk. Steeds meer twintigers zijn gedwongen om weer bij hun ouders in te trekken, die vaak niet in Amsterdam wonen, terwijl zij hier hun studie, werk of vrienden hebben.”

Het huis waarin Amine woont, was oorspronkelijk 155 m2 groot, met een trap erin. Na een recente splitsing werden er allemaal muren en kamertjes gebouwd en de trap verdween. Nu wonen ze er met vier personen op 70 m2. “Het is niet ruim met al die kamers, maar Amsterdamse huizen zo indelen dat je er met meer mensen kunt wonen, is wél een van de oplossingen voor deze wooncrisis.”

Wie Amine Hanouche (26), uitbater van het Openlucht Atelier op het Stenen Hoofd en ’s winters bedrijfsleider in de horeca.

Huurt Een kamer van 12 m2 voor 720 euro per maand in een appartement met drie huisgenoten in de Spaarndammerbuurt.

Beeld Laura van der Bijl

Verhuisgeschiedenis 1996-2014 Haarlemmerweg

2014-2015 Willem de Zwijgerlaan

2015-2017 De Vechtstraat

2017-2020 Kerkstraat

2020-2022 Haarlemmerweg

2022 (sinds twee maanden) Spaarndammerstraat.