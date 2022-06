Bij de Vietnamese broodjes van Viên knallen alle smaken eruit, en tóch is alles in harmonie

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Viên.

Waar bestellen we?

Hoeveel ik ook hou van gerechten met een overdaad aan vet en zout: er móét wat anders bij om het in balans te houden. Iets fris, iets pittigs en sowieso wat zuurs om al die vettigheid af te breken. Niet voor niets zie je dit terug in veel succesvolle eetcombinaties: haring met zuur, kaas met mosterd, garnalenkroketten met citroen, paté met cornichons – het werkt als yin en yang.

In het kader van zo’n culinair samenspel moet ik denken aan bánh mì. Dit Vietnamese belegde stokbrood is the best of both worlds: Europees en Aziatisch, vette én zure elementen, heftig en tegelijkertijd verkwikkend. Deze sandwiches duiken gelukkig steeds vaker op in onze stad: zo serveren Anam op de Albert Cuypstraat en Phở Viet op de Haarlemmerdijk bijvoorbeeld goede exemplaren.

Een nieuwe ster aan het firmament is Viên aan de Tweede Hugo de Grootstraat. Gevanny en Vi, een Amsterdams stel met Vietnamese roots, maakt hier (met hulp van Vi’s vader in de keuken) allerlei soorten bánh mì. De Franse baguettes worden naast ‘klassiek’ met vlees, ook met gefrituurde vis, tofu en meer belegd. Wel zin in de vulling, maar niet in brood? Er zijn ook springrolls en noedelbowls met dezelfde ingrediënten. Tot slot op het menu: Vietnamese drankjes als ijskoffie, citroenlimonade en bubbelthee.

Ik heb trek gekregen…

Als de bezorger met het strak verpakte eten arriveert, is mijn eerste reactie: wat een porties! Met name de baguettes zijn kolossaal. Knap als je die in één keer als lunch weg krijgt…

Zowel de thit bò xào (€9,50) met ossenhaas als de thịt heo nuong (€9,50) met varkenskarbonade zijn aanraders. Het kraakverse luchtige stokbrood is bedolven onder kruidig gemarineerd en fiks gegrild vlees met mayonaise, ingelegde wortel en daikon, komkommer, rode chilipeper en koriander. Alle smaken knallen eruit, en tóch is alles in harmonie. Beide broodjes zijn top, maar als ik moest kiezen, wint die met varkensvlees.

Lekker daarbij is gezoete melkthee, ik koos de brown sugar milk tea (€7) met mango popping balls (€0,50 extra) en havermelk (€0,50 extra). Niet te zoet of te zwaar: een uitstekende kompaan bij die machtige kadetten.

Wat proefde je nog meer?

Als tegenhanger voor al dat vlees ook twee veganistische gerechten: verse rijstvelloempia’s met noedels, wortel en munt. De gà chay met vegan ‘kip’ (€8,50) zijn degelijk gemaakt, al valt de de plantaardige vleesvervanger tegen: de smaak is te sterk en te zuur, de structuur onaangenaam. Beter kies je de đậu hũ sả (€8,50) met gebakken tofu en citroengras: gezond en fris, fijn om te dippen in de pittige hoisinsaus met pindakruim.

Als ‘toetje’ een Vietnamese ijskoffie met gecondenseerde melk (€6,25). Tikkie prijzig, maar de ideale afsluiter – iets met alles perfect in evenwicht brengen.

Viên Open di-zo 11.00 tot 17.00 u

Bestellen via UberEats (bezorging) en vien.nl (afhalen)

Prijs €49,25 voor twee broodjes, twee soorten springrolls en twee drankjes

Aanrader Jazeker!

