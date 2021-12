Bij de vernieuwde H&M in de Kalverstraat krijgt je oude kleding een nieuw leven

De nieuwe H&M in de Kalverstraat heeft onder meer een reparatieservice. Beeld Sophie Saddington

Kunst- en ingedroogde planten aan de wanden en het plafond, paskamers met zachtroze tapijt en roze gordijnen, en een complete etage voor kinderkleding: zo ziet de verbouwde H&M-winkel in de Kalverstraat eruit. “Het was al een onwijs mooi pand voorafgaand aan de verbouwing, maar nu is het spectaculair,” zegt Stefan Vos (35), Country Sales Manager H&M Nederland.

Maar de vernieuwing zit hem niet alleen in het interieur. Die zit vooral in de circulaire diensten in de winkel, zoals de verhuur- en reparatieservice. Bij de ingang van het voormalige Maison de Bonneteriepand draagt een paspop een extravagante, wijde jurk van geel tule. Deze en andere kledingstukken, uit oude of nieuwe H&M-collecties, kan je huren voor een aantal dagen (vanaf €25).

Op de eerste verdieping, achter een azuurblauwe tafel met twee naaimachines, zijn twee naaisters druk bezig met het repareren van kleding. Zij korten je broek in (€10), of kunnen een shirt pimpen met borduursels (€5 per patch). Ook kan je er shirts laten bedrukken met designs van de Amsterdamse kunstenaar Selwyn Senatori.

Tussen de kledingrekken en accessoires zijn groene recyclebakken te vinden; je kunt er je oude kleren in stoppen. Voor elke kilo wordt 1 euro gedoneerd aan De Regenboog Groep. Er wordt geen onderscheid gemaakt: je kunt hier allerlei kleding, ook van andere merken dan H&M, recyclen. Vos: “Zo willen we klanten helpen om kleding een tweede leven te geven.”

