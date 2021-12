Bij de tweede vestiging van Kaosz Atelier in De Pijp is het lekker gluren

Bij Voyeur by Kaosz Atelier kun je lekker onderuitzakken op een van de zachte banken. Beeld Sophie Saddington

Met het grote raam en de klassieke Franse dubbele voordeur met een leeuwenkop erboven oogt het pand van Voyeur by Kaosz Atelier majestueus. ‘Voyeur’ betekent volgens Van Dale: ‘iemand die de neiging heeft om anderen te bespioneren’. “Door ons enorme kozijn gluren mensen vaak naar binnen. Net zoals wij soms een kijkje in het leven van mensen krijgen bij het ophalen van hun meubels,” zegt Bette van Ettekoven (29).

Met haar ex Gijs Wille (35) – “Eerst mijn levenspartner, nu mijn zakenpartner” – opende ze hun tweede interieurwinkel van Kaosz Atelier, in een voormalige antiekwinkel in De Pijp. De rustgevende jazz op de achtergrond en de brandende kaarsjes nodigen uit om lekker onderuit te zakken op een van de zachte banken. Bijvoorbeeld de tweezits Togo van Ligne Roset (€1450), een tweedehands designbank die lijkt op een groot dubbelgevouwen kussen.

De winkel, die alleen op afspraak is te bezoeken, staat vol met oude en nieuwe meubels. Zoals een tweedehands stoel met een houten frame en losse kussens (€375), en een vintage ronde bruin-witte marmeren eettafel (€1400). De meubels vinden Van Ettekoven en Wille via handelaren en particulieren. Ze halen ze zelf op in Nederland, in België, Frankrijk en Duitsland. Sommige meubels knapt Wille op of laten ze opnieuw stofferen met reststoffen.

De eerste vestiging van Kaosz Atelier zit in een antikraakpand in Noord. Toen ze daarvan meer dan een jaar geleden de sleutels kregen zijn ze ‘als een gek gaan verbouwen en meubels gaan inslaan’. Vandaar ook ‘Kaosz’; een knipoog naar het woord chaos.

