Bij de tweede Thull’s Deli koop je gefermenteerde groenten in een pot

Thull's Deli op de Zeedijk. Beeld Jennifer Gijrath

In januari 2020 voegen Simone van Thull (53) en Elja Keizer (54) hun delicatessenwinkels, Thull’s en Oceaan Deli samen tot Thull’s Deli. Zoetigheden tot gezonde maaltijden zijn er verkrijgbaar, sinds kort is er een tweede vestiging op de Zeedijk.

Na veel opknapwerk is de snackbar, die hiervoor in het pand zat, er niet meer in te herkennen. “Wel willen we dat de zaak het gevoel geeft van een oude viswinkel of slager. Het moet no-nonsense blijven, maar dan met een tikkie frisse vormgeving,” zegt van Thull. Zo heeft de zaak een geel plafond, staan de potjes gefermenteerde groenten en natuurwijnen netjes in het gelid en ligt in de vitrine een selectie salades en maaltijden.

Thull’s Deli is een delicatessenwinkel, maar ook een eetwinkel, traiteur, lunchzaak, wijnwinkel, fermentatiezaak en inmakerij ineen. Ze verkopen er gefermenteerde groentes, zoals de Thull’s mixed pickle pot (€4,95) of kimchi (voor 228 ml €4,95, of 550 ml €10,95). Verder staan er broodjes op de kaart, zoals een flatbread met oesterzwam shawarma (€8,50), en Van Thulls favoriete drankje: de witte thee en verveine kombucha (0,35 cl €4,50, 0,7 cl €6,50).

Met jarenlange ervaring in de horeca, onder meer bedrijfsleider van verschillende zaken, houdt Van Thull ook van koken. Ze heeft zichzelf net zolang leren fermenteren tot de kast bij haar thuis vol stond met potjes en ze dacht: ik moet hier een bedrijf van maken.

