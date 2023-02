Bij De Tros vind je de gezelligheid van een buurtcafé én een imposante wijnkaart

Beeld Jakob van Vliet

Velen zullen bij een buurtcafé denken aan ietwat oubollige gezelligheid. Laat dat oubollige in het geval van De Tros maar weg. In een rij populaire bars en restaurants langs de oostzijde van het Oosterpark valt De Tros op door de warme gele muren die oplichten bij kaarslicht, het vele authentieke houtwerk en het grote terras dat zowel ’s zomers als ’s winters ongetwijfeld verleidelijk zal blijken.

Floris Baltus, Bart Hendriks en Henry van Holthe (allen 30) kennen elkaar sinds ze in Amsterdam de Hoge Hotelschool volgden. Vervolgens deden de drie bij verschillende restaurants in Amsterdam ervaring op binnen horecamanagement. Inmiddels zijn ze behoorlijk bedrijvig. Zo runt Van Holthe Bistro Suzette aan de Lijnbaansgracht.

“We hebben geprobeerd een menu samen te stellen dat een buurtcafé wat moderner en culinair hoogstaander maakt zonder dat de intimiteit en gezelligheid verloren gaan. De hoop is dat buurtbewoners hier langskomen voor een biertje en een smashburger, maar ook voor een goed glas wijn met vis van de dag,” zegt Baltus.

Vooral de wijnkaart bij De Tros is imposant. Met veertien witte, evenveel rode en dan nog verschillende rosés, mousserende en oranje wijnen is er tussen de €34 en €75 per fles voor ieder wat wils.

De menukaart is klein maar fijn en ook nog eens redelijk betaalbaar. Zo kost pompoen met kastanjepuree, oesterzwam en kerrieolie €13, entrecote met krieltjes en dragonsaus €24 en een smashburger €15.

Buurtcafé De Tros Linnaeusstraat 63, Oost Voorganger Tot voor kort zat in het pand restaurant Knus. Reserveren Je kan bij De Tros alleen reserveren vanaf zes personen. Opvallend Grootste hit op het menu is de smashburger, een plat gedrukte burger die de eigenaren bedachten tijdens corona en waarvoor ze zelfs een Instagrampagina maakten. Omroep? De Tros is een afkorting voor druiventros.

