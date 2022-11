Bij de Sociale Kruidenier blijkt menstruatiearmoede: ‘Ik moet vijf keer per dag van onderbroek wisselen’

Onlangs bleek uit onderzoek dat een op de vier Amsterdamse vrouwen niet altijd geld heeft voor tampons of maandverband. PS ging kijken bij de Sociale Kruidenier in Noord, waar menstruatieproducten gratis worden verstrekt. ‘Vaak gebruiken ze een alternatief, zoals wc-papier, of gaat iemand de deur niet uit.’

In de kerk De Ark van de Protestantse Diaconie Amsterdam in Noord, waar een van de 29 gratis menstruatieproducten uitgiftepunten (MUP’s) in Amsterdam te vinden is, loopt een man van midden veertig met een boodschappenmandje tussen de schappen met verzorgingsproducten. Noordelingen kunnen er elke donderdagochtend naar de Voedselbank en de Sociale Kruidenier heeft zich er gevestigd.

Shampoo, deodorant, wasmiddel en andere non-foodproducten zijn in de miniwinkel van de Sociale Kruidenier te koop voor 30 procent van de normale prijs, met een Voedselbankpas. Als de man zijn mandje bij de kassa neerzet, doet hij nog een greep in de bak met gratis Always-maandverband. “Hoeveel meisjes heb je thuis?” vraagt Najib, die niet met zijn achternaam in de krant wil, vanachter de kassa. “Twee dochters en je vrouw? Neem dan maar drie pakjes mee.”

Najib kent zijn klanten door en door. “Ik denk dat ze me soms bijdehand vinden door de vragen die ik stel, maar ik weet dat het nodig is. Dat de vaders niet weten hoeveel maandverband ze precies nodig hebben of dat ze niet meer durven te vragen dan de gratis twee pakjes per klant.” Najib kan het weten want hij heeft zelf drie tienerdochters thuis. “Ik zorg er altijd voor dat er genoeg in huis is. En omdat maandverband en tampons duur zijn, ga ik zelf altijd naar de Action.”

Het recente onderzoek naar menstruatiearmoede waaruit blijkt dat meer dan een kwart van de Amsterdamse vrouwen niet altijd menstruatieproducten kan kopen, heeft veel losgemaakt. Want, zo was de algemene tendens, het kan toch niet waar zijn dat dit voorkomt in ons welvarende land. De stad is ontwaakt, maar concrete oplossingen zijn er nog niet. Voorlopig moeten we het doen met de 27 gratis uitgiftekastjes van stichting Neighborhood Feminists en de 29 MUP’s die te vinden zijn op de website van het Armoedefonds.

Kratten vol

Doreen Bor, coördinator van de Sociale Kruidenier, kent de verhalen maar al te goed, van gezinnen die te weinig of geen menstruatieproducten in huis hebben. “Als er vanwege het beperkte budget gekozen moet worden tussen eten of maandverband is de keuze snel gemaakt. Dan wordt er een alternatief gebruikt, zoals wc-papier, of gaat iemand de deur niet uit. Dat is ook gelijk de belangrijkste reden voor ons om de producten gratis mee te geven; het doorbreken van dit sociale isolement. Zodat de meisjes naar school kunnen tijdens hun ongesteldheid en de moeders aan alle maatschappelijke activiteiten deel kunnen blijven nemen.”

Per week gaan er kratten vol gratis menstruatieproducten doorheen bij de Sociale Kruidenier. Al verschilt het aanbod nogal, want ze zijn volledig afhankelijk van wat de bedrijven doneren. Bor: “Ik merk dat er de laatste weken meer nieuwe mensen bij de voedselbank komen en dus ook bij de Sociale Kruidenier. Mensen die er duidelijk voor de allereerste keer zijn en wat onwennig om zich heen kijken.” Dat het schrijnend is op dit moment, als gevolg van de hoge energierekeningen en de inflatie, blijkt uit de verhalen die ze hoort van vaste klanten. Dat ze overdag veelal in bed liggen om warm te blijven en een of hooguit twee keer per dag eten.

“Armoede en schaarste doet wat met de mens, ik zie dat hier wekelijks gebeuren. Het zet onder andere aan tot hamsteren. Ik vermoed dat veel mensen die naar de Voedselbank gaan, thuis een behoorlijke voorraad hebben aangelegd. Want stel je kunt het volgende maand niet betalen, dan heb je in ieder geval iets in huis. Daarom hebben we er in de winkel voor gekozen om een maximumaantal menstruatieproducten in te stellen per klant. Wij kunnen aan de kleur van de Voedselbankkaart zien hoe groot een gezin is, dus ook hoeveel maandverband er nodig is. Als ze te weinig meenemen uit bescheidenheid, zeggen we daar ook iets van. Maar het blijkt een lastig onderwerp om over te praten. De gesprekken gaan vaak niet vanzelf.”

Wc-papier als alternatief

Uit recent onderzoek onder 870 Amsterdamse vrouwen, van non-profitorganisatie Neighborhood Feminists en onderzoeksbureau Opinium, bleek niet alleen dat een op de vier de ondervraagden de producten niet altijd kan betalen, maar ook dat de menstruatiearmoede de laatste maanden flink is toegenomen. Tammy Sheldon, voorzitter van Neighborhood Feminists en initiatiefnemer van het onderzoek: “Twee op de vijf ondervraagden gaf aan het financieel lastiger te hebben dan zes maanden geleden. Onder jongeren van 18 tot 24 jaar was dat zelfs bij de helft het geval.” Meer dan 38 procent van de respondenten die menstruatiearmoede ervaren, stond regelmatig voor de keuze tussen eten kopen of menstruatieproducten. Sheldon: ”Hierbij werd aangegeven dat wc-papier niet alleen als alternatief voor maandverband gebruikt werd, maar ook als tampon. Ik vind dat zeer verontrustend gezien de gezondheidsrisico’s.”

Bij de Sociale Kruidenier staan de gratis menstruatieproducten bij de kassa. Kratten vol gaan er wekelijks doorheen. Coördinator Doreen Bor (achter de kassa): ‘Als er vanwege het beperkte budget gekozen moet worden tussen eten of maandverband is de keuze snel gemaakt.’ Beeld Nina Schollaardt

Een vaste klant van de Sociale Kruidenier wil haar verhaal anoniem delen. Ze vertelt dat ze een uitkering heeft, alleenstaand is en twee dochters heeft van 12 en 14 jaar. “Menstruatieproducten zijn duur en ik heb het geld niet om elke maand genoeg te kopen. De gratis producten zijn niet genoeg voor ons drieën. Alles wat we krijgen, gaat naar mijn dochters. Mijn oudste zit op het vwo en mijn andere dochter zit in groep 8 en heeft vwo-advies. Ik vind het belangrijk dat zij elke dag naar school kunnen, ook als ze ongesteld zijn. Omdat er vaak alleen gratis maandverband te krijgen is en geen inlegkruisjes, die ik nodig heb, moet ik vijf keer per dag van onderbroek wisselen. Het is moeilijk voor mij om er over te praten of extra pakjes te vragen omdat ik mij ervoor schaam.”

Een vrijwilliger van de winkel voegt daaraan toe dat er meisjes zijn die twee keer per maand menstrueren, en dus nog meer producten nodig hebben. Iets waar ook niet over gepraat wordt, maar wat wel degelijk aan de hand is.

Menstruatieonderbroek

Vanaf deze week is er een gratis product aan het assortiment van de Sociale Kruidenier toegevoegd; de menstruatieonderbroeken van Moodies. Eigenaresse Claire van Beek van de start-up geeft een vast percentage – 5 procent – van het aantal verkochte broekjes gratis weg. Dat zijn er vierhonderd geworden voor het jaar 2022. Bor: “Toen ik aan onze vrijwilligers vertelde over deze onderbroeken, werden prompt de verhalen gedeeld over vijf keer per dag van onderbroek wisselen. Zo zie je maar, het probleem is dichterbij dan je denkt.”

Op de plattegrond met MUP’s staan naast Voedselbanken, gezondheidscentra en buurthuizen ook een paar scholen vermeld, zoals de Hogeschool van Amsterdam. Als we op het adres navraag doen, blijkt het afgiftepunt aan de overkant van de straat te zitten. De drie mannen achter de balie van het Wibauthuis hebben geen idee. Totdat een beveiliger zegt weleens iets tegen te zijn gekomen op de vijfde verdieping. Het blijkt de vierde te zijn bij het SESI Community Center, een praktijkorganisatie opgericht door studenten en docenten ter bevordering van inclusief onderwijs.

“Als het over inclusie gaat, vallen klasseninclusie en armoede daar ook onder en vanuit dit thema is een samenwerking met het Armoedefonds ontstaan,” zegt een student. Vlak bij de wc’s staat een kastje met drie bakjes tampons en de tekst: ‘Hey jij! Alle producten zijn gratis voor jou om te gebruiken!’ “Het staat er nu een jaar en het wordt goed gebruikt. Ik raad het zeker ook andere scholen aan. En helemaal middelbare scholen, want daar is het denk ik nog noodzakelijker.” Die middelbare scholen ontbreken nou net op de plattegrond, net als de basisscholen.

Waar kun je terecht?

De Sociale Kruidenier, de non-foodafdeling van de Voedselbank, is een initiatief van de Protestantse Diaconie Amsterdam en zit op twee plekken in de stad: in Noord en Zuid. Op beide locaties zijn gratis menstruatieproducten verkrijgbaar op vertoon van de Voedselbankpas. Kijk voor openingstijden op www.socialekruidenier.nl. Op www.armoedefonds.nl staat een plattegrond met daarop alle MUP’s (menstruatieproducten uitgiftepunten). Dat zijn er momenteel rond de 1200 in heel Nederland en 29 in Amsterdam. Kijk op www.neighborhoodfeminists.nl voor een plattegrond met hun 27 zogeheten Menstruation Stations.