Bij De Proeftuin vind je wereldse wijnen en tequila met een rups erin

Een winkelmedewerker van slijterij De Proeftuin. Beeld Sophie Saddington

“Deze witte wijn ruikt naar vers gemaaid gras,” zegt Hein Jonker (41), wijzend op een chardonnay uit Chili. Sinds een maand staat hij aan het roer van slijterij De Proeftuin. Veel ervaring in de wijnhandel heeft hij niet, maar hij leert elke dag en van iedereen.

De Proeftuin is onderdeel van úw topSlijter, die meerdere filialen door het land heeft. Maar de invulling van de nieuwe zaak, van assortiment tot aankleding, ligt in handen van Jonker.

De winkel is modern ingericht met witte kasten en grijze muren. De rechterwand is gevuld met wijnen uit verschillende landen. Links staan onder andere de likeuren en whisky’s. In het midden van de ruimte staat een hoge tafel met daarop een grote bos bloemen en wijnmagazines. Aan de muur, naast de toonbank, hangt een zwart-wit foto van Johan Cruijff. “Hij groeide hier in de buurt op, dus die mag niet ontbreken.”

Jonker merkt dat biologische en alcoholvrije wijnen erg in trek zijn, net als de tequila met onder in de fles een rups, die je ook kunt eten. “Het is een eeuwenoude traditie in Mexico om op deze manier een bodem te leggen als je gaat drinken. Door het dier te eten krijg je wat proteïne binnen.”

Jonkers favoriete drankje? “Er wordt gezegd dat het een vrouwendrankje is, maar ik drink het liefst Baileys. Zo’n zachte koffielikeur, heerlijk!”

